Лещенко взбешен работой Карасева на дерби: «Это судейское недоразумение!»

Народный артист Лев Лещенко оценил судейство Сергея Карасева в матче 23-го тура РПЛ ЦСКА – «Динамо» (3:1).

– После поражения от ЦСКА глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин раскритиковал судейство, заявив: назначение Карасева – это заранее приговор.

– Карасев – это просто судейское недоразумение. Вчера он не контролировал игру. Было очень много грубостей, плюс травмоопасное поле. Вместо того чтобы успокоить футболистов... Я хорошо отношусь к ЦСКА, но они играли очень грубо.

В эпизоде с желтой карточкой Глебова однозначно была красная. Карасев не пошел смотреть эпизод, руководствуясь своей постоянной фанаберией. Он думает, что главный на поле, творит что хочет. Может заставить играть 10 минут, хотя добавили пять. Он упивается своей ролью. Я, как актер, вижу: Сергей актерствует на поле. Но это же не сцена! Это футбол, где люди отдают свое здоровье...

Но Карасев же ах какой великий судья: может дать играть в футбол, а может не дать. Считаю, что его надо если не совсем, то хотя бы на несколько матчей дисквалифицировать. А «Динамо» он не должен судить никогда. Никогда! С ним всегда неприятности.

Если есть прецеденты, неужели не понятно? Мы действительно все время от него страдаем. Кончится у нас когда-нибудь судейский беспредел или нет? Значит, что-то прогнило в нашем отечественном спорте. Не понимаю, почему нет никакой реакции на судейство. Почему молчит руководство? Если «Динамо» не хочет, чтобы Карасев судил их матчи, если есть даже не официальное заявление, а хотя бы просьба – неужели нельзя пойти на компромисс?

Я считаю, что вчера было ужасно. Обидно! Ребята играли на травмоопасном мокром поле. Для них это жизнь – их собственная и жизнь их близких, семей. Зачем же калечиться и терять свою профессию? Это их единственная работа, за счет которой они живут. Об этом надо думать. Нельзя так наплевательски к этому относиться. Надо было успокоить футболистов. Грубая игра! «Динамо», может быть, тоже играло неидеально, но не настолько грубо.

Меня это возмутило до глубины души! После такой радости, которую мы испытали от сообщения о рекорде Овечкина... Я был просто в шоке от судейства. Хватит этой ненужной фанатичности. Судья должен обслуживать матч, а не работать на себя, не красоваться на футбольном поле.

Если хочешь красоваться – иди на сцену, на эстраду. Пой, читай стихи, играй на инструменте. Это было ужасно! Я просто в шоке. Все наше динамовское сообщество было в шоке. Это невозможно. Я стараюсь не осуждать ни судей, ни игроков, ни коллег. Но есть вопиющие вещи, о которых надо не просто говорить, а ставить активные вопросы.

Еще раз: необходимо принять во внимание, что судья – не главное лицо на футбольном поле. Он должен быть регулятором, фиксатором, а не включать свои амбиции. А они у него просматриваются в каждом жесте, движении, решении. Ну хватит уже!