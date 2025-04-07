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«Спартак» раскритиковали за отказ поздравлять Федуна с днем рождения

Сегодня, 15:48
4

Заместитель главного редактора «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров недоволен, что «Спартак» не поздравил с днем рождения Леонида Федуна.

«Два дня назад был день рождения Леонида Арнольдовича Федуна, а я забыл его поздравить. Ладно я – его снова не поздравил «Спартак». Мне никогда не понять логику подобного поведения клуба.

Не могу взять в толк, что такого страшного сделал ЛАФ, что он не достоин простого упоминания в соцсетях? Он стал врагом народа? Вроде нет. Стал владельцем ЦСКА или акционером «Зенита»? Упаси боже.

Забавно, что вместе с Федуном в подобную опалу попал Денис Глушаков. Два спартаковца, два участника чемпионского праздника, два эмоциональных и точно не злых человека оказались недостойны упоминания клуба.

Глушака, кстати, поздравили в клубной телеге в 2024 году, а в 2025 снова решили этого не делать. Прикол!

Эта история длится уже три года и, видимо, уже не изменится. Болельщики могут по-разному относиться к Федуну – и это их право, но могу вас заверить: ЛАФ мясной до мозга костей и точно один из нас!

С днем рождения, Леонид Арнольдович!» – написал Алланазаров.

  • Федун владел «Спартаком» в 2004-2022 годах.
  • При нем клуб взял все российские трофеи.
  • Сейчас «Спартак» находится под управлением Лукойла».

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Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
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Комментарии (4)
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Мордаванин
1744031814
свинство вовсём)
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ПалкоВводецъ007
1744032670
Это зашквар. Ну и командочка. Грызутся как пауки в банке. Гыгыгы
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DOCTOR PENALTY
1744033440
Не позорьте клуб, управленцы сраные! Вы что, забыли в каком клубе работаете? Объяснитесь хотя бы, если есть причины. Нельзя руководствоваться такими недостойными категориями. """"
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ivany4
1744033622
И почему эта шлюха от журналистики смеет разевать рот в сторону Великого Спартака?!?! Интернет помнит все, "правдоруб" сраный!! 21 августа 2021 г © Спорт-Экспресс Максим Алланазаров Спартак ужасен. Забудьте о Федуне, Зареме, Попове и Телеграме — команда просто не играет в футбол. Лучшим подарком на столетие болельщику «Спартака» будет валидол. Лучшем подарком на столетие будет избавление от Федуна! Кто бы не пришел ему взамен хуже не будет.
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