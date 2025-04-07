«Спартак» раскритиковали за отказ поздравлять Федуна с днем рождения

Заместитель главного редактора «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров недоволен, что «Спартак» не поздравил с днем рождения Леонида Федуна.

«Два дня назад был день рождения Леонида Арнольдовича Федуна, а я забыл его поздравить. Ладно я – его снова не поздравил «Спартак». Мне никогда не понять логику подобного поведения клуба.

Не могу взять в толк, что такого страшного сделал ЛАФ, что он не достоин простого упоминания в соцсетях? Он стал врагом народа? Вроде нет. Стал владельцем ЦСКА или акционером «Зенита»? Упаси боже.

Забавно, что вместе с Федуном в подобную опалу попал Денис Глушаков. Два спартаковца, два участника чемпионского праздника, два эмоциональных и точно не злых человека оказались недостойны упоминания клуба.

Глушака, кстати, поздравили в клубной телеге в 2024 году, а в 2025 снова решили этого не делать. Прикол!

Эта история длится уже три года и, видимо, уже не изменится. Болельщики могут по-разному относиться к Федуну – и это их право, но могу вас заверить: ЛАФ мясной до мозга костей и точно один из нас!

С днем рождения, Леонид Арнольдович!» – написал Алланазаров.