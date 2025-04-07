Титов прокомментировал 3:0 «Спартака» против «Ростова»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов оценил исход матча 23-го тура РПЛ против «Ростова» (3:0).

– Кристофер Мартинс своей игрой и своими голами показывает, что «Спартаку» не нужен новый центральный полузащитник или этого ещe недостаточно?

– Мартинс показывает и доказывает, что он готов играть в составе, и ему доверяют. Этот человек был капитаном сборной Люксембурга. Не просто так человека признают лучшим футболистом «Спартака» в марте. Здесь, мне кажется, ответ очевиден.

– Как вам игра Абены?

– Абена... Я, честно говоря, уже начал забывать, что есть такой футболист у «Спартака». Вот сегодня не было Бабича, был Абена. И Абена сыграл надежно. Значит, Станкович был прав.

– Cогласны ли вы с утверждением, что «Ростов» был уничтожен? За счeт чего «Спартаку» удалось переиграть «Ростов»?

– После первого тайма, у меня были сомнения, сможет ли «Спартак» довести матч до победы, тем более до вот такой разгромной. Здесь вмешался в том числе ненужный подкат Сутормина. Он, наверное, и дал толчок тому, что произошли изменения. Но это проблема «Ростова». Поменяли Маркиньоса, потому что, видимо, он получил травму. Страшный подкат. Сейчас трактуют, что если нога идeт параллельно земле, то это удаление. Я с этим удалением согласен. Поначалу была жeлтая карточка, потом был сигнал VAR, что надо посмотреть.

А дальше сказалось мастерство игроков «Спартака». Есть Барко, через которого идeт вся игра. Человек создаeт множество голевых моментов своими передачами. Сегодня в «Спартаке» есть люди, которые могут решать вопросы. Это здорово. Могу только поздравить всех с победой. Очень важная и нужная победа. Денисов спас команду, вынес мяч с ленточки, Умяров здорово забил с углового. Впереди матч «Зенит» – «Краснодар», после которого у «Спартака» может появиться возможность приблизиться уже вплотную к лидеру.

Станкович принял решения по составу, которые могли кого-то удивить, но после победы не может быть вопросов, главное сегодня – результат.