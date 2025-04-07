«Спартак» установил собственный рекорд в XXI веке

«Спартак» одержал 8 крупных побед за сезон в РПЛ. Это лучший результат клуба в XXI веке.
Больше разгромов у красно-белых в последний раз было в сезоне-1999. Тогда москвичи одержали 13 крупных побед.
- В этом сезоне «Спартак» дважды разгромил «Ростов» (3:0 дома и в гостях), а также «Крылья Советов» (3:0 дома), «Факел» (3:0 дома), «Акрон» (4:0 дома), «Локомотив» (5:2 дома), «Краснодар» (3:0 в гостях) и «Пари НН» (3:0 дома).
- «Спартак» занимает 2-е место в РПЛ с 47 очками после 23 матчей. Отставание от «Краснодара» составляет 5 очков.
Источник: телеграм-канал Opta Sports