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Личка прокомментировал поражение «Динамо» от ЦСКА

Вчера, 22:53

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка поделился впечатлениями от матча 23-го тура РПЛ против ЦСКА (1:3).

– Игра была неплохая с обеих сторон. Первый тайм был сложнее, потому что на поле лежал снег, это влияло на мяч. Во втором тайме, когда почистили поле, был неплохой уровень игры. Только мы попросту не забиваем голы.

Когда было два выхода один на один с вратарем, но не забили, тяжело думать о победе. Но мы старались, играли, пробовали. Гладышев, Глебов должны были забивать в тех ситуациях.

Мы не давали ЦСКА создавать опасные моменты, хорошо держали сзади, но знали, что на стандартах будет преимущество.

– Что в начале матча происходило с Андреем Луневым, он много ошибался.

– Был снег, не всегда легко сыграть (в таких условиях). У него было два плохих розыгрыша, но с другой стороны мы просто хотим играть в футбол. Ошибки – это часть игры. Я вижу больше проблем в тех ситуациях, когда мы не забили.

– Можете оценить, насколько велика потеря Константина Тюкавина?

– Это большая потеря. Но надо работать, а не плакать, что у нас нет Тюкавина. Просто такая ситуация. Надо стараться, забивать голы.

  • «Динамо» опустилось на 5-е место.
  • Следующий соперник – «Пари НН» (12 апреля).
  • «Динамо» продолжает борьбу за Фонбет Кубок России.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Чехия. Шанс Лига Динамо ЦСКА Личка Марцел
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