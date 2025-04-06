Николич прокомментировал победу ЦСКА над «Динамо»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич выступил после матча 23-го тура РПЛ против «Динамо» (3:1).

ЦСКА идет весной без поражений.

Команда поднялась на 4-е место.

Следующий соперник – «Оренбург» (12 апреля).

– Секрет трех побед над «Динамо» в сезоне? Настрой парней. Видно и сейчас в раздевалке, и на поле, что играли на эмоциях. Стараемся играть сердцем, и футбол это награждает.

Я еще раз повторю, что «Динамо» – суперкачественная команда. Посмотрите, кто у них на поле и на скамейке. Это команда под чемпионство. Это самая быстрая и самая техничная команда, очень тяжело играть с ними. Спасибо болельщикам, которые пришли в такую погоду поддержать команду.

– Что с Тамерланом Мусаевым?

– Он столкнулся с вратарем. Но он мужик, продолжил играть, помог забить. Посмотрим, что с ним. Надеемся, что ничего серьезного.