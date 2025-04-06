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Николич прокомментировал победу ЦСКА над «Динамо»

Вчера, 22:15
1

Главный тренер ЦСКА Марко Николич выступил после матча 23-го тура РПЛ против «Динамо» (3:1).

  • ЦСКА идет весной без поражений.
  • Команда поднялась на 4-е место.
  • Следующий соперник – «Оренбург» (12 апреля).

– Секрет трех побед над «Динамо» в сезоне? Настрой парней. Видно и сейчас в раздевалке, и на поле, что играли на эмоциях. Стараемся играть сердцем, и футбол это награждает.

Я еще раз повторю, что «Динамо» – суперкачественная команда. Посмотрите, кто у них на поле и на скамейке. Это команда под чемпионство. Это самая быстрая и самая техничная команда, очень тяжело играть с ними. Спасибо болельщикам, которые пришли в такую погоду поддержать команду.

– Что с Тамерланом Мусаевым?

– Он столкнулся с вратарем. Но он мужик, продолжил играть, помог забить. Посмотрим, что с ним. Надеемся, что ничего серьезного.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Динамо ЦСКА Николич Марко
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Комментарии (1)
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1743967226
Вовремя замены произвёл-сразу Ванька ожил,а то при Пьяниче видно предписание играть через него,где надо и не надо.Или робеют перед его авторитетом молодые.А самые точные и опасные пасы -у Акинфеева и тройки Мойзес-Дивеев-Роша.
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