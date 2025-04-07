Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Ростовом»

Александр Мостовой прокомментировал результат матча 23-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Спартаком».

Москвичи крупно выиграли на выезде со счетом 3:0.

Они вернулись на 2-е место в таблице лиги, опередив «Зенит».

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Спартак» сыграл так блестяще из-за безумного поступка Алексея Сутормина. Он же мог попасть и просто ногу парню сломать! До этого момента игра была равна, ничто не предвещало разгрома.

Поэтому «Спартак» начал давить и нагнетать, воспользовавшись этой глупостью. Ну, тут смысла нет говорить о чем-то, Сутормин сделал большой подарок «Спартаку», – написал Мостовой.