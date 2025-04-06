Мостовой назвал причину разгромной победы «Спартака» над «Ростовом»

Александр Мостовой прокомментировал результат матча 23-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Спартаком».

Москвичи крупно выиграли на выезде со счетом 3:0.

Они вернулись на 2-е место в таблице лиги, опередив «Зенит».

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

«Игра в матче «Ростов» – «Спартак» разделилась на до и после удаления Сутормина. Этот разгром ничто не предвещало. Была равная игра с переменным успехом.

Так и должно быть, но красную карточку Сутормина я даже поступком не могу назвать. Его безрассудная выходка подвела «Ростов». Во втором тайме «Спартак» просто издевался.

Возникает вопрос: «Что должно быть в голове, когда ты такое делаешь? Зачем в центре поля так прыгать?»

Я всю жизнь играл в футбол и всегда задавался таким вопросом, когда кто-то так прыгал», – сказал Мостовой.