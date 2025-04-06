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Матч ЦСКА – «Динамо» рекомендовано перенести

Сегодня, 15:05
16

Синоптик Александр Шувалов рекомендовал РПЛ перенести матч 23-го тура ЦСКА – «Динамо».

«Погода к вечеру не поменяется. Снегопад продолжится, и не исключено, что даже усилится. Радикальные изменения погоды произойдут только с началом следующей недели. А до этого снегопады будут идти с ослаблением до среды, в четверг тоже не исключен небольшой снег. Основной циклон высыпет сегодня, завтра и послезавтра.

Повышение температуры и уход сугробов прогнозируется к следующей неделе. Температура же будет под стать выпавшему снегу: отрицательная температура до 3-8 градусов ниже нуля ночью и близкие к нулю температуры днем.

Стоит ли играть в таких условиях в футбол? Как старый болельщик «Локомотива» сказал бы, что в таких условиях в футбол играть не стоит. Даже расчищенное поле не гарантирует того, что ко второму тайму его снова не засыпет снегом», – сказал Шувалов.

  • Матч пройдет на «ВЭБ Арене».
  • Встреча начнется в 19:30 мск.
  • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Динамо ЦСКА
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Комментарии (16)
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Интерес
1743941694
На июль перенесите,а лучше верните нормальный для России формат.Сегодняшняя ситуация-очередной щелчок по лбу главному инициатору и ходатаю сегодняшнего формата-всесильному на тот момент Евгению Ленноровичу Гинеру.
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gor77
1743942006
То есть, зимой в мороз и снег играли и даже на термометр все глядели, типа - холодно. А щас что?)))) Давайте к нам в Сибирь. У нас на следующей неделе от + 14 до + 25. Так называемый вынесенный матч!))))))))
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FCSpartakM
1743942271
Ну вряд ли кто отменять будет. Спартак с Локо играл в снег, с Балтикой. Тут какие причины должны быть.
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VVM1964
1743942295
Температура позволяет, да и снегопад не самый сильный для России ! Возможно ко времени проведения матча ситуация ухудшится, но не думаю, что критично - вот тогда и будет видер !
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DMитрий
1743943259
Как старому болельщику-синоптику, надо бы вспомнить не столь старые 90-е или начало нулевых. Когда играли и не в такой мороз и снегопад! А может оранжевые мячи не успели "надуть" :)
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Цугундeр
1743943861
Чай не бесплатно играют..
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slavа0508
1743943931
Глупость . в настоящие морозы играли ....а сейчас что ???
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фанат джигурды
1743956471
Локомотив в Хабаровске в минус 18 играл.
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