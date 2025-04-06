Матч ЦСКА – «Динамо» рекомендовано перенести

Синоптик Александр Шувалов рекомендовал РПЛ перенести матч 23-го тура ЦСКА – «Динамо».

«Погода к вечеру не поменяется. Снегопад продолжится, и не исключено, что даже усилится. Радикальные изменения погоды произойдут только с началом следующей недели. А до этого снегопады будут идти с ослаблением до среды, в четверг тоже не исключен небольшой снег. Основной циклон высыпет сегодня, завтра и послезавтра.

Повышение температуры и уход сугробов прогнозируется к следующей неделе. Температура же будет под стать выпавшему снегу: отрицательная температура до 3-8 градусов ниже нуля ночью и близкие к нулю температуры днем.

Стоит ли играть в таких условиях в футбол? Как старый болельщик «Локомотива» сказал бы, что в таких условиях в футбол играть не стоит. Даже расчищенное поле не гарантирует того, что ко второму тайму его снова не засыпет снегом», – сказал Шувалов.