Быстров сообщил, каким спортом занимается его дочь: «Уезжает в 6 утра, приезжает в 10 вечера»

Бывший игрок сборной России Владимир Быстров рассказал о дочери-фигуристке.

– Как дела у вашей дочки-фигуристки?

– Перешла в парное катание, в танцы. Танцует. Были проблемы с коленом, перешла из индивидуального катания в парное. Выигрывают с партнером соревнования. Горжусь. Это ее выбор, она профессионально занимается – в 6 утра уезжает из дома, в 10 вечера приезжает.

– Тяжеловато.

– Я и в три ночи тренировался. Мы ходили на поле с другом и работали. Потом утром тренировка.