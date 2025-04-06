Быстров сообщил, каким спортом занимается его дочь: «Уезжает в 6 утра, приезжает в 10 вечера»

Бывший игрок сборной России Владимир Быстров рассказал о дочери-фигуристке.
– Как дела у вашей дочки-фигуристки?
– Перешла в парное катание, в танцы. Танцует. Были проблемы с коленом, перешла из индивидуального катания в парное. Выигрывают с партнером соревнования. Горжусь. Это ее выбор, она профессионально занимается – в 6 утра уезжает из дома, в 10 вечера приезжает.
– Тяжеловато.
– Я и в три ночи тренировался. Мы ходили на поле с другом и работали. Потом утром тренировка.
- Быстров сейчас в футболе не работает.
- Игрок завершил карьеру в 2018 году в «Тосно».
- Быстров – бронзовый призер Евро-2008.
Источник: «РБ Спорт»