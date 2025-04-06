Сильянов ответил, чего не хватило «Локомотиву» в матче с «Зенитом»

Защитник «Локомотива» Александр Сильянов прокомментировал исход матча 23-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

– Сейчас обидно, потому что хорошо оборонялись всю игру и пропустили такой обидный гол. Если честно, то больше обидно за этот результат.

– Чего не хватило, чтобы отстоять победу?

– Наверное, где‑то доли везения. Мяч от ноги отскочил от штанги прямо нападающему.