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  • Сильянов ответил, чего не хватило «Локомотиву» в матче с «Зенитом»

Сильянов ответил, чего не хватило «Локомотиву» в матче с «Зенитом»

Сегодня, 09:27
2

Защитник «Локомотива» Александр Сильянов прокомментировал исход матча 23-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

– Сейчас обидно, потому что хорошо оборонялись всю игру и пропустили такой обидный гол. Если честно, то больше обидно за этот результат.

– Чего не хватило, чтобы отстоять победу?

– Наверное, где‑то доли везения. Мяч от ноги отскочил от штанги прямо нападающему.

  • «Локо» идет на 5-м месте.
  • «Зенит» отстает от 1-й строчки на 5 очков.
  • «Локомотив» в следующем туре сыграет в гостях с «Рубином».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Сильянов Александр
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Комментарии (2)
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Интерес
1743923852
Ну и вы забили достаточно неординарный гол,не вытекающий из хода всего матча.Так что Соболь объективнее-ничья по заслугам всем.
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vvv123
1743923910
Судья же за вас свистел, чего еще надо?
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