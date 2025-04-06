Сильянов ответил, чего не хватило «Локомотиву» в матче с «Зенитом»

Защитник «Локомотива» Александр Сильянов прокомментировал исход матча 23-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1).
– Сейчас обидно, потому что хорошо оборонялись всю игру и пропустили такой обидный гол. Если честно, то больше обидно за этот результат.
– Чего не хватило, чтобы отстоять победу?
– Наверное, где‑то доли везения. Мяч от ноги отскочил от штанги прямо нападающему.
- «Локо» идет на 5-м месте.
- «Зенит» отстает от 1-й строчки на 5 очков.
- «Локомотив» в следующем туре сыграет в гостях с «Рубином».
Источник: «Матч ТВ»