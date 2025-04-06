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Смирнов назвал зенитовца, виновного в голе от «Локомотива»

Сегодня, 08:50
18

Агент, юрист Антон Смирнов проанализировал пропущенный гол «Зенита» в матче 23-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:1).

«Это 100% вратарский гол. В нем вины Вендела нет от слова совсем. Вратарь лицом, Вендел к центру поля спиной. Вратарь оценивает ситуацию, отдавать или не отдавать игроку а центральную зону. Латышонок принимает неправильное решение и «подсовывает» Венделу. Того накрывают. Более того, в этой ситуации у Вендела не было никакого продолжения.

Это пас в ЦИТО, как у нас говорили. Если Игорь Портнягин и Глеб Чернявский считают по-другому, они не понимают в футболе от слова совсем», – написал Смирнов.

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Источник: телеграм-канал Антона Смирнова
Россия. Премьер-лига Зенит Латышонок Евгений
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Комментарии (18)
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biber.ru
1743923084
Акинфеев как раз против такого модного розыгрыша мяча. Лучше выбить.
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vvv123
1743923442
Был снос Вендела броском вперед ногами. Хулиганский поступок должен был наказан желтой карточкой. Агента Смирнова надо наказать лишением лицензии и судью тоже!
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Странник 09
1743924584
Даже с Венделом не можете выиграть. Думали после Рубина мячи сами будут лететь в ворота. Энрике что-то не оправдывает свою нахваленную звездность
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zigbert
1743925305
Вратарь должен оценивать ситуацию. Тоже самое надо сказать и о Венделе. Виноваты оба.
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FCSpartakM
1743925308
прям и добавить нечего, аналогичные мысли. Слева бежит свободный свой, а Вендел лицом к своим воротам. Хоть пусть до укакашки просит мяч, но вратарь должен оценить риски, особенно когда рядом скопилось столько игроков соперника. Вообще Латышонок, как и Глушенков были слишком переоценены в начале года. Но опять же, такими экспертами аля Портнягин
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Борис34684
1743925430
Ну да, чистый мяч на совести вратаря. Тем более нарушения и не было, да и судья был в двух шагах.
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k611
1743925734
Сложно не согласиться, так оно и есть.
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andr45
1743926470
Не уверен, что гол вратарский, но то, что гол РАСИСТСКИЙ, не вызывает никакого сомнения у всей прогрессивной общественности! Было очевидно, что Баринов со всей расистской ненавистью бросился в ноги Вендела с целью переломать ему ноги. Но, к счастью для бразильца, футболист «Локомотива» промахнулся и попал ногами в мяч. Считаю, срочно созвать заседание РФС с участием всех комитетов и вынести не только порицание ФК «Локомотив» в целом и Баринову в частности, но сурово покарать как клуб, так и Баринова. При этом ЗАПРЕТИТЬ всем болельщикам, за исключением поклонников, посещение футбольных матчей «Zenite» с «Локомотивом». ПОЖИЗНЕННО ЗАПРЕТИТЬ Баринову участвовать в матчах против «Zenite»!
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Александр-Юрков-vkontakte
1743927792
Опять нарушение и подонк забивает.
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FWSPM
1743928077
привоз лапуха 100%
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