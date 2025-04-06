Смирнов назвал зенитовца, виновного в голе от «Локомотива»

Агент, юрист Антон Смирнов проанализировал пропущенный гол «Зенита» в матче 23-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:1).

«Это 100% вратарский гол. В нем вины Вендела нет от слова совсем. Вратарь лицом, Вендел к центру поля спиной. Вратарь оценивает ситуацию, отдавать или не отдавать игроку а центральную зону. Латышонок принимает неправильное решение и «подсовывает» Венделу. Того накрывают. Более того, в этой ситуации у Вендела не было никакого продолжения.

Это пас в ЦИТО, как у нас говорили. Если Игорь Портнягин и Глеб Чернявский считают по-другому, они не понимают в футболе от слова совсем», – написал Смирнов.