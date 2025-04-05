Боец ММА хочет подраться с Дзюбой: «Настучал бы ему, а потом в партере аккуратно финишировал бы»

Боец ММА Магомед Сулумов отреагировал на высказывание Артема Дзюбы про Ислама Махачева.

Форвард «Акрона» считает, что у него были бы шансы в потенциальном бою с Махачевым в борьбе и стойке.

33-летний дагестанец – действующий чемпион UFC в легком весе.

Дзюба сегодня в матче с «Краснодаром» (0:1) едва не подрался с Джованни Гонсалесом.

– Магомед, как вы, как легковес, отреагировали на заявление Артема Дзюбы о том, что у него могут быть шансы в ММА против легковесов и, в частности, против Махачева?

– Как можно нести такую чушь с серьезным лицом? Слова Артема обесценивают наш бойцовский труд. Как твой вес может помочь тебе в бою с людьми, которые всю жизнь посвятили этому делу?

– Вы пару лет назад в интервью также упоминали Дзюбу.

– Тогда Артем нес дилетантскую чушь о депрессии, говоря о том, что ее нет и что все проблемы от безделья. Я изучал эту тему, у меня самого были неврологические проблемы, и слышать такое от спортсмена с огромной аудиторией было странно. Сейчас все, кто хотя бы немного разбирается в ММА, после его слов о бое с Исламом понимают, что Артем может нести бред на любую тему. Чушеносец, одним словом.

– Если судить по последнему посту в соцсетях, вы сейчас свободный агент. Если одна из лиг предложит вам провести выставочный бой против Дзюбы по правилам ММА, вы бы согласились?

– Я бы никогда не согласился на бой против не бойца, но в этом случае бравада Артема перешла все границы, и при согласии Дзюбы на поединок я бы мог легко привести его в чувство в клетке. Настучал бы ему немного, но не слишком сильно, а потом бы в партере аккуратно финишировал, чтоб меньше чуши нес.

Камил Гаджиев любит устраивать что-то новое, задавать тренды, у него сейчас дерутся медиафутболисты, может, самое время сделать предложение Артему? Я готов сделать это хоть бесплатно!