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  • Боец ММА хочет подраться с Дзюбой: «Настучал бы ему, а потом в партере аккуратно финишировал бы»

Боец ММА хочет подраться с Дзюбой: «Настучал бы ему, а потом в партере аккуратно финишировал бы»

Вчера, 22:53
4

Боец ММА Магомед Сулумов отреагировал на высказывание Артема Дзюбы про Ислама Махачева.

  • Форвард «Акрона» считает, что у него были бы шансы в потенциальном бою с Махачевым в борьбе и стойке.
  • 33-летний дагестанец – действующий чемпион UFC в легком весе.
  • Дзюба сегодня в матче с «Краснодаром» (0:1) едва не подрался с Джованни Гонсалесом.

– Магомед, как вы, как легковес, отреагировали на заявление Артема Дзюбы о том, что у него могут быть шансы в ММА против легковесов и, в частности, против Махачева?

– Как можно нести такую чушь с серьезным лицом? Слова Артема обесценивают наш бойцовский труд. Как твой вес может помочь тебе в бою с людьми, которые всю жизнь посвятили этому делу?

– Вы пару лет назад в интервью также упоминали Дзюбу.

– Тогда Артем нес дилетантскую чушь о депрессии, говоря о том, что ее нет и что все проблемы от безделья. Я изучал эту тему, у меня самого были неврологические проблемы, и слышать такое от спортсмена с огромной аудиторией было странно. Сейчас все, кто хотя бы немного разбирается в ММА, после его слов о бое с Исламом понимают, что Артем может нести бред на любую тему. Чушеносец, одним словом.

– Если судить по последнему посту в соцсетях, вы сейчас свободный агент. Если одна из лиг предложит вам провести выставочный бой против Дзюбы по правилам ММА, вы бы согласились?

– Я бы никогда не согласился на бой против не бойца, но в этом случае бравада Артема перешла все границы, и при согласии Дзюбы на поединок я бы мог легко привести его в чувство в клетке. Настучал бы ему немного, но не слишком сильно, а потом бы в партере аккуратно финишировал, чтоб меньше чуши нес.

Камил Гаджиев любит устраивать что-то новое, задавать тренды, у него сейчас дерутся медиафутболисты, может, самое время сделать предложение Артему? Я готов сделать это хоть бесплатно!

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Акрон Дзюба Артем
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Комментарии (4)
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феникS
1743884662
Стопудов Зюба найдет отмазку шобы не идти туда, где ему ******** накидают.Гы гы
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Иннокентий-Смоктуновский-
1743884913
Дзюба очканул Шнягину ответить на его вызов один на один, а тут он вообще забудет свой родной язык. От греха подальше переждет какое-то время, пока эта тема не утихнет, а потом снова будет воздух гонять о том, какой он Рэмбо. 
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DMитрий
1743886980
Первый прётся в своём стиле, второй тупит в отсутствия стиля. Сколько знал парней из бокса и единоборств (если для кого-то это разное...), почти все не дружат с тонким юмором.
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