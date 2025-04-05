У Радимова есть вопросы к судейству в матче «Локомотив» – «Зенит»

Владислав Радимов подвел итоги матча 23-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом».

У него есть вопросы к судейству в этой игре.

«Локо» и «Зенит» сыграли вничью со счетом 1:1 на «РЖД Арене».

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

Встречу обслуживал Артем Чистяков.

«Немного жаль, что матч с такой вывеской не показал себя во всей красе. «Локомотив» после прошлого матча с «Крыльями» решил сыграть с низким блоком в обороне, позволяя себе эпизодами чересчур грубую игру.

Артем Чистяков долго прощал Максима Ненахова, показав ему желтую карточку лишь на 32-й минуте встречи.

Понятно, что судья хотел дать обеим командам возможность бороться, не бояться идти в контакт, но мы не увидели много справедливых «горчичников» – например, Воробьеву и Эраковичу. Зато не постеснялся удалить Педро в течение 10 минут.

Помимо этого, остается небольшой вопрос к моменту со взятием ворот «Зенита». После ввода мяча Латышонка на Вендела Баринов быстро сориентировался и, недолго думая, двумя ногами вкатился в бразильца, успел сыграть в мяч и подарил голевой эпизод Батракову.

Но учитывая, как Вендел валялся на поле после этого момента, вызывает вопрос – почему никто из судей не решил перепроверить гол.

Я не говорю о том, было нарушение или нет. Я лишь хочу, чтобы судьи где-то лишний раз перепроверяли себя, устраняя на корню даже малейший шанс своей ошибки», – сказал Радимов.