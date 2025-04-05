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  • У Радимова есть вопросы к судейству в матче «Локомотив» – «Зенит»

У Радимова есть вопросы к судейству в матче «Локомотив» – «Зенит»

Вчера, 21:30
27

Владислав Радимов подвел итоги матча 23-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом».

У него есть вопросы к судейству в этой игре.

«Немного жаль, что матч с такой вывеской не показал себя во всей красе. «Локомотив» после прошлого матча с «Крыльями» решил сыграть с низким блоком в обороне, позволяя себе эпизодами чересчур грубую игру.

Артем Чистяков долго прощал Максима Ненахова, показав ему желтую карточку лишь на 32-й минуте встречи.

Понятно, что судья хотел дать обеим командам возможность бороться, не бояться идти в контакт, но мы не увидели много справедливых «горчичников» – например, Воробьеву и Эраковичу. Зато не постеснялся удалить Педро в течение 10 минут.

Помимо этого, остается небольшой вопрос к моменту со взятием ворот «Зенита». После ввода мяча Латышонка на Вендела Баринов быстро сориентировался и, недолго думая, двумя ногами вкатился в бразильца, успел сыграть в мяч и подарил голевой эпизод Батракову.

Но учитывая, как Вендел валялся на поле после этого момента, вызывает вопрос – почему никто из судей не решил перепроверить гол.

Я не говорю о том, было нарушение или нет. Я лишь хочу, чтобы судьи где-то лишний раз перепроверяли себя, устраняя на корню даже малейший шанс своей ошибки», – сказал Радимов.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Радимов Владислав Чистяков Артем
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Комментарии (27)
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andr45
1743881185
Защитник «Zenitе» Дуглас Сантос обратился к судейскому комитету РФС САНТОС «Я призываю всех обратить внимание на то, что VAR и арбитрам стоит вмешиваться в моменте, а не сообщать нам после матча о нарушении или неправильной трактовке эпизода. Сегодня события сработали против нас. Надеюсь, в дальнейшем такое не будет повторяться. А все спорные моменты будут рассматриваться здесь и сейчас»
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ЗаЖиМ
1743881660
Буланов тыне прав
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ziborock
1743881876
Кто там Радимова спрашивал, вот и он заныл!) Просто Радимов тормоз и плачет последним!
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ySS
1743884704
Обычное нытьё после неудачной игры)
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FCSpartakM
1743885040
Опять виноваты судьи, а не игроки. Причем от болел и ветеранов до руководителей одна и та же песня. Причем судья ошибался в обе стороны, какой смысл считать не показанные карточки.
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АлексМак
1743886434
заговор налицо
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Vladimir61
1743887421
Опять две недели нытья бездомных?!!
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Вжыхъ
1743887671
Шо, опять?!
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Vladimir61
1743887865
А вообще, это все ерунда. Главное у соболя охрененный повод для радости!!! Кто знает, когда ещё такое случится?!
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Борис34684
1743891896
Буланов чой то занервничал, нихто Зениту не помогает, шеф усе пропало банкет срывается.
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