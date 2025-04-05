Семак ответил, давит ли на него руководство «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о давлении со стороны боссов клуба.
- Сегодня петербуржцы едва не проиграли «Локомотиву» – 1:1.
- «Зенит» рискует отстать от лидирующего «Краснодара» на 5 очков.
- В этом году клуб отметит 100-летний юбилей.
– Испытываете давление со стороны руководства?
– Давление есть всегда в таких командах, которые ставят перед собой высокие цели. Мы должны работать.
Дополнительного давления нет. Если оно есть, то не ощущается как дополнительное.
Источник: «Матч ТВ»