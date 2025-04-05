Семак высказался о первом голе Соболева за «Зенит» в РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал дебютный забитый мяч Александра Соболева в составе петербургской команды в РПЛ.

Форвард забил «Локомотиву» (1:1).

Он отличился через 2 минуты после выхода на замену.

Соболеву понадобилось 16 матчей РПЛ на 1-е результативное действие за «Зенит».

Игрок пришел в августе из «Спартака».

– Как думаете, Соболева прорвет после забитого гола?

– Хотелось бы, конечно. Мы верим в него. Для нападающего важна уверенность, она приходит с забитыми мячами. Надеемся, это даст ему толчок.