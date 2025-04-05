Галактионов прокомментировал ничью «Локомотива» с «Зенитом»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о результате матча 23-го тура РПЛ с «Зенитом».

Команды сыграли вничью со счетом 1:1 на «РЖД Арене».

Видеообзор матча можно посмотреть здесь.

– Чего не хватило?

– Не хватило внимательности. Вы видели, что соперник, делая замены, прибавляет. Индивидуальное мастерство нашего бывшего футболиста [Максима Глушенкова] повлияло.

Свой момент мы нашли. Достаточно хорошо функционально провели матч. Есть результат, есть очко. В любом случае это движение вперед по таблице.

Первый матч Пиняева после травмы. Функционально он уставал. Выпускали игрока, который может насыщать середину поля. Нужен был более свежий футболист в середине.

– Чем порадовала команда?

– Порадовала тем, что мы после сверхнеудачного матча были очень внимательны в обороне, не допускали ляпы. Ребята сейчас немножко расстроены, что не дотерпели. Победа была рядом.

– Связан ли выход голкипера Митрюшкина вместо Лантратова с результатом прошлого матча [поражение 1:5 от «Крыльев Советов»]?

– Достаточно был неприятный матч по счету. Иногда бывают такие моменты, когда надо выдохнуть, посмотреть на игру со стороны и в любом случае есть конкуренция, которая двигает любого игрока.

Антон сыграл достаточно уверенно и качественно. Среди вратарей есть конкуренция, которая двигает вперед.