Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Галактионов прокомментировал ничью «Локомотива» с «Зенитом»

Галактионов прокомментировал ничью «Локомотива» с «Зенитом»

Вчера, 20:27
2

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о результате матча 23-го тура РПЛ с «Зенитом».

– Чего не хватило?

Не хватило внимательности. Вы видели, что соперник, делая замены, прибавляет. Индивидуальное мастерство нашего бывшего футболиста [Максима Глушенкова] повлияло.

Свой момент мы нашли. Достаточно хорошо функционально провели матч. Есть результат, есть очко. В любом случае это движение вперед по таблице.

Первый матч Пиняева после травмы. Функционально он уставал. Выпускали игрока, который может насыщать середину поля. Нужен был более свежий футболист в середине.

– Чем порадовала команда?

– Порадовала тем, что мы после сверхнеудачного матча были очень внимательны в обороне, не допускали ляпы. Ребята сейчас немножко расстроены, что не дотерпели. Победа была рядом.

– Связан ли выход голкипера Митрюшкина вместо Лантратова с результатом прошлого матча [поражение 1:5 от «Крыльев Советов»]?

– Достаточно был неприятный матч по счету. Иногда бывают такие моменты, когда надо выдохнуть, посмотреть на игру со стороны и в любом случае есть конкуренция, которая двигает любого игрока.

Антон сыграл достаточно уверенно и качественно. Среди вратарей есть конкуренция, которая двигает вперед.

Еще по теме:
Галактионова призвали подать в отставку из «Локомотива» после 1:5 22
Галактионов прокомментировал 1:5 «Локо» от «Крыльев Советов» 8
Дзюба рассказал о своем отношении к Семаку и Галактионову: «Они мне руку не пожали» 21
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Галактионов Михаил
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FWSPM
1743876319
Молодец. По обороне работу над ошибками провел
Ответить
alefreddy
1743880514
все по делу сказал.Удалось посмотреть матч в живую
Ответить
Главные новости
«Зенит» отстает от 1-го места, чемпионство Сафонова, гол Соболева, уход Мюллера из «Баварии», поражение «Реала» и другие новости
00:50
Сафонов – 1-й за 15 лет российский чемпион в европейской топ-лиге
00:05
1
Примера. «Барселона» сыграла вничью с «Бетисом» (1:1), отрыв от «Реала» – 4 очка
Вчера, 23:54
1
Моуринью получил наказание за атаку на тренера «Галатасарая»
Вчера, 23:35
1
Боец ММА хочет подраться с Дзюбой: «Настучал бы ему, а потом в партере аккуратно финишировал бы»
Вчера, 22:53
4
Мусаев прокомментировал победу «Краснодара» над «Акроном»
Вчера, 22:45
1
Стало известно, кому Соболев посвятил гол в ворота «Локо»
Вчера, 22:31
6
Гонсалес из «Краснодара» прокомментировал стычку с Дзюбой
Вчера, 22:19
1
Заявление фанатов «Зенита» насчет 5-очкового отставания от 1-го места
Вчера, 22:07
9
Вратарь «Акрона» – после поражения от «Краснодара»: «Хочу, чтобы они стали чемпионами»
Вчера, 22:01
4
Все новости
Все новости
Соболев прокомментировал ничью «Зенита» с «Локомотивом»
00:35
Семак прокомментировал рекорд Овечкина
00:25
Дзюба пожаловался на здоровье после матча с «Краснодаром»
Вчера, 23:22
4
Топ-3 главных людей мира по версии Ловчева
Вчера, 23:09
Мусаев прокомментировал победу «Краснодара» над «Акроном»
Вчера, 22:45
1
Стало известно, кому Соболев посвятил гол в ворота «Локо»
Вчера, 22:31
6
Кайо: «Я хорошо опекал Дзюбу»
Вчера, 22:25
Гонсалес из «Краснодара» прокомментировал стычку с Дзюбой
Вчера, 22:19
1
Заявление фанатов «Зенита» насчет 5-очкового отставания от 1-го места
Вчера, 22:07
9
Вратарь «Акрона» – после поражения от «Краснодара»: «Хочу, чтобы они стали чемпионами»
Вчера, 22:01
4
Соболев опубликовал пост по случаю дебютного гола за «Зенит» в РПЛ
Вчера, 21:45
11
РПЛ. «Краснодар» обыграл «Акрон» (1:0) и оторвался от «Зенита» на 5 очков
Вчера, 21:39
26
ВидеоОбзор матча «Краснодар» – «Акрон» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:38
У Радимова есть вопросы к судейству в матче «Локомотив» – «Зенит»
Вчера, 21:30
27
Семак ответил, давит ли на него руководство «Зенита»
Вчера, 21:13
9
ЦСКА – «Динамо»: прогноз на матч 23-го тура российской Премьер-Лиги, 6 апреля 2025 года
Вчера, 21:06
2
ВидеоСемак высказался о первом голе Соболева за «Зенит» в РПЛ
Вчера, 20:48
5
Капитан «Зенита» пожаловался на судейство в игре с «Локомотивом»
Вчера, 20:38
31
Галактионов прокомментировал ничью «Локомотива» с «Зенитом»
Вчера, 20:27
2
ВидеоСоболев тремя словами описал дебютный гол за «Зенит» в РПЛ
Вчера, 20:12
5
Семак объяснил потерю очков в матче с «Локомотивом»
Вчера, 20:05
26
Фото«РЖД Арена» освистала Глушенкова: реакция Максима
Вчера, 19:42
4
ВидеоОбзор матча «Локомотив» – «Зенит» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 19:31
РПЛ. «Зенит» потерял очки в матче с «Локо» (1:1) и может отстать от 1-го места на 5 очков
Вчера, 19:30
115
ВидеоСоболев впервые забил за «Зенит» в РПЛ в матче с «Локо»
Вчера, 19:22
19
Видео«Локомотив» открыл счет в матче с «Зенитом», наказав соперника за ошибку в обороне
Вчера, 19:03
4
Гончаренко уехал в Беларусь после 4 поражений «Пари НН» подряд
Вчера, 18:55
7
ВидеоПромес оформил дубль в ОАЭ
Вчера, 18:48
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 