6 апреля 2025 года в 14:00 пройдет матч 27-го тура Первой лиги. Московское «Торпедо» будет принимать «Ротор».

«Торпедо»

Команда Олега Кононова продолжает бороться за прямой выход в российскую Премьер-Лигу, несколько сбавив обороты в последнее время. «Автозаводцы» сохраняют вторую строчку в турнирной таблице, но отстают от лидирующей «Балтики» уже на пять зачетных баллов. Заметим, что «Торпедо» прошло первый круг без единого поражения, потерпев первую неудачу уже на старте весенней части кампании, уступив «Черноморцу».

Последние три игры:

Арсенал Тула – Торпедо 0:1

Торпедо – Родина 0:0

Нефтехимик – Торпедо 0:1

«Ротор»

Подопечные экс-спартаковца Дениса Бояринцева идут восьмыми, но все еще могут бороться за место в стыковых матчах за право сыграть в РПЛ. Команда из Волгограда не особо успешно выступает весной, до сих пор не одержав ни одной победы (два поражения + три ничейных исхода).

Последние три игры:

Ротор – Родина 0:1

СКА-Хабаровск – Ротор 1:0

Ротор – Сокол 2:2

Очные встречи

Ротор – Торпедо 1:1

Торпедо – Ротор 1:0

Ротор – Торпедо 1:1

Прогноз на матч «Торпедо» – «Ротор»

Очные противостояния «автозаводцев» и «Ротора» крайне редко балуют ярким и результативными футболом. Сейчас история имеет все шансы повториться. Обе команды находятся не в самой оптимальной форме. В трех последних играх с участием «Торпедо» Олега Кононова и вовсе было забито всего лишь два мяча.

Прогноз: тотал матча меньше 2 голов, коэффициент 1,75

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