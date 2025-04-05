6 апреля 2025 года в 14:00 пройдет матч 23-го тура российской Премьер-Лиги. «Динамо» из Махачкалы встретится с подмосковными «Химками».

«Динамо» Махачкала

«Динамо» продолжает сражаться за сохранение прописки в РПЛ и пока справляется с этой задачей. На данном этапе команда занимает 12-е спасительное место в таблице, опережая зону стыковых матчей на 2 очка и зону вылета на 7 зачетных баллов.

Последние три игры:

ЦСКА – Динамо Махачкала 2:0

Динамо Махачкала – Крылья Советов 4:0

Динамо Махачкала – Локомотив 1:2

Подопечные Франка Артиги не очень далеко ушли от своего ближайшего оппонента и располагаются на десятой строчке в РПЛ (+2 очка от махачкалинского «Динамо»). Подмосковный клуб весьма прилично проводит весеннюю часть кампании, набрав 7 баллов в 4 матчах. Единственная неудача пришлась лишь на противостояние с более статусным ЦСКА.

Последние три игры:

Химки – Пари НН 2:0

Химки – Ахмат 1:1

ЦСКА – Химки 1:0

Очные встречи:

Химки – Динамо Махачкала 1:1

Динамо Махачкала – Химки 1:0

Химки – Динамо Махачкала 1:0

Прогноз на матч «Динамо Махачкала» – «Химки»

Очные дуэли махачкалинцев и «Химок» не особо балуют большим количеством забитых мячей. Предполагаем, что сейчас все пойдет по такому же сценарию. Обе команды ведут борьбу за место в элите на следующий сезон и цена ошибки в очном противостоянии слишком высока.

Прогноз: тотал матча меньше 2,5 голов, коэффициент – 1,62

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