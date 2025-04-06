Ловчев разнес Джикию за игру в Махачкале: «Ребята, идите работать грузчиками»

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев проанализировал игру защитника «Химок» Георгия Джикии против «Динамо Мх» в 23-м туре РПЛ.

Махачкалинцы дома выиграли со счетом 4:1.

31-летний Джикия вышел в старте и был заменен на 73-й минуте.

«В эпизоде с первым голом Джикия показал себя просто незнающим и непонимающим, что делать.

Кто‑то начал говорить, что там поле мокрое или шипы не те. Да на любых шипах человек, который играл в сборной… Ну как так можно было?

И начинается после этого: «Да им не платят деньги». Ребята, идите работать грузчиками, там платят деньги сразу, как отнес одну какую‑то штуку.

Мы говорим о том, умеет человек играть в футбол или не умеет. Джикия умеет играть, как он позволил нападающему забить такой гол?» – сказал Ловчев.