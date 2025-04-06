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  • Ловчев разнес Джикию за игру в Махачкале: «Ребята, идите работать грузчиками»

Ловчев разнес Джикию за игру в Махачкале: «Ребята, идите работать грузчиками»

Сегодня, 17:25
6

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев проанализировал игру защитника «Химок» Георгия Джикии против «Динамо Мх» в 23-м туре РПЛ.

  • Махачкалинцы дома выиграли со счетом 4:1.
  • 31-летний Джикия вышел в старте и был заменен на 73-й минуте.

«В эпизоде с первым голом Джикия показал себя просто незнающим и непонимающим, что делать.

Кто‑то начал говорить, что там поле мокрое или шипы не те. Да на любых шипах человек, который играл в сборной… Ну как так можно было?

И начинается после этого: «Да им не платят деньги». Ребята, идите работать грузчиками, там платят деньги сразу, как отнес одну какую‑то штуку.

Мы говорим о том, умеет человек играть в футбол или не умеет. Джикия умеет играть, как он позволил нападающему забить такой гол?» – сказал Ловчев.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Химки Динамо Мх Джикия Георгий Ловчев Евгений
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Комментарии (6)
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FFR
1743950418
Джикия никогда не был надежным защитником, даже в свои лучшие годы.
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DOCTOR PENALTY
1743954000
Серафимыч, не берут их в грузчики - слишком медленно и лениво работают. ) ""
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FWSPM
1743954066
Зачем ему работать грузчиком он квартиры оптом в химках скупает
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subbotaspartak
1743954431
Джикия был плох, поэтому он сейчас там...
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FCSpartakM
1743956551
В Химках примерно такой же бардак, как и в Пари, так и доиграются. У Пари вообще календарь убийственный
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andr45
1743956779
ЛОВЧЕВ «По всему выходит, что Абаскаль забанил Георгия. Это видно. Такой ситуации, когда из него сделали даже не игрока ротации, а запасного, он точно не заслужил.» «Не понимаю, в чём талант этого защитника [Дуарте].» Джикия же играл на определённом уровне достаточно долгое время, в том числе и в сборной» «Отдельно о Джикии. Не могу понять, что происходит. Почему не играет Джикия?» ТЕПЕРЬ ПОНЯЛ, ДУРИК?)))
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