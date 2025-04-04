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Кержаков объяснил, почему «Зенит» победит «Локомотив»

Сегодня, 19:40
10

Александр Кержаков уверен, что «Зенит» обыграет «Локомотив» в гостевом матче 23-го тура РПЛ.

«Мне кажется, что «Зенит» будет контролировать ход игры. Матч с «Рубином» еще до удаления показал, что команда может контролировать игру, она владела преимуществом, забила во втором тайме.

«Локомотив» – более открытая команда, старается играть в открытый и быстрый футбол, без мяча у них игра получается чуть хуже.

«Зенит» за счет уровня мастерства футболистов, который выше, чем у «Локомотива», захватит преимущество и победит.

Мне кажется, что «Зениту» не важно, кто будет приносить пользу команде: сейчас она не настолько зависит от Максима Глушенкова, чтобы говорить о том, чтобы он в игре с «Локомотивом» проявил бы себя и оставил бы запал до конца сезона.

У «Зенита» много футболистов могут заменить Глушенкова, это показывали матчи. Здесь дело в самом Глушенкове и его игре, которая в последнее время не совсем убедительна.

«Зенит» может справиться без Глушенкова, но сможет ли он справиться без «Зенита» – вот в чем вопрос.

Мантуан раскрылся в относительно новой позиции, неплохо смотрелся, конечно, это будет потерей в матче с «Локомотивом». Если будет играть Сергей Пиняев, то Мантуан был бы хорошим вариантом для нейтрализации футболиста.

Наверное, в «Зените» есть такие футболисты, которые могут его заменить. Но в последних матчах Мантуан выглядел очень хорошо», – сказал Кержаков.

  • Матч на «РЖД Арене» пройдет в субботу, 5 апреля, в 17:30 мск.
  • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
  • «Локо» идет на 6-м месте в таблице РПЛ, «Зенит» – на 2-м.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Кержаков Александр
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Комментарии (10)
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FCSpartakM
1743785276
Мягко говоря, странная логика. Вообще сравнение неуместное. Рубин в гостях, Рубин в меньшинстве. В Питере забывают, что они мучились и не могли забить весь первый тайм, а во втором забили из-за ошибки рубина. Локомотив умеет закрываться и играть от соперника, матч с Динамо был не так давно. Зенит фаворит, но не выиграют они там легко
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Интерес
1743785897
После радости-неприятности,по теории вероятности.И наоборот.
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СильныйМозг
1743785907
Зенит, даёшь 0:5!
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Skull_Boy
1743786366
Уже занесли
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subbotaspartak
1743787189
Всё логично, кроме того, что играют в футбол...
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