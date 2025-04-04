Кержаков объяснил, почему «Зенит» победит «Локомотив»

Александр Кержаков уверен, что «Зенит» обыграет «Локомотив» в гостевом матче 23-го тура РПЛ.
«Мне кажется, что «Зенит» будет контролировать ход игры. Матч с «Рубином» еще до удаления показал, что команда может контролировать игру, она владела преимуществом, забила во втором тайме.
«Локомотив» – более открытая команда, старается играть в открытый и быстрый футбол, без мяча у них игра получается чуть хуже.
«Зенит» за счет уровня мастерства футболистов, который выше, чем у «Локомотива», захватит преимущество и победит.
Мне кажется, что «Зениту» не важно, кто будет приносить пользу команде: сейчас она не настолько зависит от Максима Глушенкова, чтобы говорить о том, чтобы он в игре с «Локомотивом» проявил бы себя и оставил бы запал до конца сезона.
У «Зенита» много футболистов могут заменить Глушенкова, это показывали матчи. Здесь дело в самом Глушенкове и его игре, которая в последнее время не совсем убедительна.
«Зенит» может справиться без Глушенкова, но сможет ли он справиться без «Зенита» – вот в чем вопрос.
Мантуан раскрылся в относительно новой позиции, неплохо смотрелся, конечно, это будет потерей в матче с «Локомотивом». Если будет играть Сергей Пиняев, то Мантуан был бы хорошим вариантом для нейтрализации футболиста.
Наверное, в «Зените» есть такие футболисты, которые могут его заменить. Но в последних матчах Мантуан выглядел очень хорошо», – сказал Кержаков.
- Матч на «РЖД Арене» пройдет в субботу, 5 апреля, в 17:30 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
- «Локо» идет на 6-м месте в таблице РПЛ, «Зенит» – на 2-м.