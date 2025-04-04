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  • УЕФА вынес вердикт по дисквалификации Рюдигера и других игроков «Реала»

УЕФА вынес вердикт по дисквалификации Рюдигера и других игроков «Реала»

Сегодня, 18:18
6

Дисциплинарный комитет УЕФА вынес решение по делу против четырех игроков «Реала».

Винисиус избежал какого-либо наказания. Он показывал фанатам «Атлетико» на эмблему «Реала» и напоминал им, сколько раз его команда выигрывала ЛЧ.

Себальоса оштрафовали на 20 тысяч евро, Мбаппе – на 30 тысяч и отстранили на один матч условно.

Штраф Рюдигера оказался самым большим – 40 тысяч евро. Также его дисквалифицировали на одну игру условно с годичным испытательным сроком.

Немецкому защитнику грозило реальное отстранение за «угрожающее поведение». В матче с «Атлетико» он высунул язык, выпучил глаза и провел рукой по горлу, словно перерезая его.

Фото: Keystone Press Agency / Global Lok Press

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Источник: сайт УЕФА
Лига чемпионов Реал Атлетико Рюдигер Антонио Себальос Даниэль Мбаппе Килиан Винисиус
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Комментарии (6)
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Дубина
1743781016
Бред газпромовский))))
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...уефан
1743781276
...если, "ариец" цвета антрацита, можно было и не наказывать совсем...
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власик
1743781368
вот скажите на кой хер мне нужна информация о каком-то рудигере? Вы совсем чувство России потеряли? Плачет по вам фсб
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JIEGEHDA
1743781600
Себальоса наказали для галочки . Остальных из-за цвета оставили . Потом же ныть будут и в Реал ТВ где ведущий серГЕЙ. А вот Рюдигера надо было наказывать жёстко . А не штрафом. Что за дичь. Им этот штраф за пару часов дома лёжа отработают.
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САНЁК17
1743788232
Антонио Рюдигер показал жест о том что матрасники вот где они, они его достали до горла:) Легенда Зенита-если тебе страшно, не смотри на него, а то приснится, без герпеса не обойдешься
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