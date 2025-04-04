УЕФА вынес вердикт по дисквалификации Рюдигера и других игроков «Реала»

Дисциплинарный комитет УЕФА вынес решение по делу против четырех игроков «Реала».

Винисиус избежал какого-либо наказания. Он показывал фанатам «Атлетико» на эмблему «Реала» и напоминал им, сколько раз его команда выигрывала ЛЧ.

Себальоса оштрафовали на 20 тысяч евро, Мбаппе – на 30 тысяч и отстранили на один матч условно.

Штраф Рюдигера оказался самым большим – 40 тысяч евро. Также его дисквалифицировали на одну игру условно с годичным испытательным сроком.

Немецкому защитнику грозило реальное отстранение за «угрожающее поведение». В матче с «Атлетико» он высунул язык, выпучил глаза и провел рукой по горлу, словно перерезая его.

Фото: Keystone Press Agency / Global Lok Press