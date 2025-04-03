Рюдигеру грозит дисквалификация в Лиге чемпионов

Дисциплинарный комитет УЕФА в пятницу вынесет решение по делу против четырех игроков «Реала».

Вероятнее всего, УЕФА оштрафует Винисиуса, Мбаппе и Себальоса, а вот Рюдигеру грозит реальная дисквалификация на одну игру.

Поведение немецкого защитника признано «угрожающим».

Если Рюдигера отстранят, то он не сыграет с «Арсеналом» в первом четвертьфинале ЛЧ в следующий вторник.