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Рюдигеру грозит дисквалификация в Лиге чемпионов

Вчера, 19:24
8

Дисциплинарный комитет УЕФА в пятницу вынесет решение по делу против четырех игроков «Реала».

Вероятнее всего, УЕФА оштрафует Винисиуса, Мбаппе и Себальоса, а вот Рюдигеру грозит реальная дисквалификация на одну игру.

Поведение немецкого защитника признано «угрожающим».

Если Рюдигера отстранят, то он не сыграет с «Арсеналом» в первом четвертьфинале ЛЧ в следующий вторник.

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Источник: Marca
Лига чемпионов Реал Рюдигер Антонио
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Комментарии (8)
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russkiisergei
1743697570
уефа бараны!!!
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Spartak_forv@
1743697805
Если его дисквалифицируют,придётся Алабу ставить вместо него,а учитывая то в каком он пребывает состоянии после травмы,это настоящая катастрофа для обороны Реала
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ноер
1743704522
хорошо атлетико потрорили реал перед вылетом
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САНЁК17
1743704801
Поведение немецкого защитного признано угрожающим?Он же немец, что от него ждали
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