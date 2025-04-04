Мостовой рассказал, как изменился «Ростов» без Карпина

Александр Мостовой оценил игру «Ростова» после ухода Валерия Карпина с поста главного тренера.

«У «Ростова» сейчас хорошая ситуация, на команду ничего не давит.

«Спартак» – раздражитель для всех. А «Ростов» раскрепостился. В команде нет Карпина, который совмещал посты.

Я на протяжении трeх лет говорил, что совмещение нельзя допускать. Ни в одной европейской команде такого нет.

А сейчас он ушeл, и все об этом заговорили», – сказал Мостовой.