Мостовой рассказал, как изменился «Ростов» без Карпина

Александр Мостовой оценил игру «Ростова» после ухода Валерия Карпина с поста главного тренера.
«У «Ростова» сейчас хорошая ситуация, на команду ничего не давит.
«Спартак» – раздражитель для всех. А «Ростов» раскрепостился. В команде нет Карпина, который совмещал посты.
Я на протяжении трeх лет говорил, что совмещение нельзя допускать. Ни в одной европейской команде такого нет.
А сейчас он ушeл, и все об этом заговорили», – сказал Мостовой.
- Карпин покинул «Ростов» 25 февраля.
- После этого команда провела 5 матчей: 2 победы, 1 ничья, 2 поражения.
- Ростовчане примут «Спартак» в воскресенье, 6 апреля, в 16:30 мск.
Источник: «Чемпионат»