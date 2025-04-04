Сафонов показал трофей клубного ЧМ-2025 на базе «ПСЖ»: «Будет классно, если он останется у нас»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов опубликовал новое видео с клубной базы.
В ролике он показал трофей клубного ЧМ-2025, который сейчас находится в расположении парижан.
«Буквально недавно я вам говорил, что ничего интересного не происходит. Но посмотрите, что у нас есть. Это трофей клубного чемпионата мира.
Вы наверняка уже видели, как он открывается – с помощью замочка вот здесь. Но мне сказали, что мы можем посмотреть, потрогать и подвигать, только когда мы его выиграем.
Будет классно, если он останется у нас на базе, и мы сможем потом его рассмотреть получше», – сказал Сафонов.
- Прошлым летом Сафонов перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» за 20 млн евро.
- Клубный ЧМ-2025 пройдет в США с 15 июня по 13 июля.
- В нем впервые примут участие 32 команды.
- Итоги жеребьевки турнира можно посмотреть здесь. Соперниками парижан будут «Атлетико» (Испания), «Ботафого» (Бразилия), «Сиэтл Саундерс» (США).
Источник: телеграм-канал Матвея Сафонова