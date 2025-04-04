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  • Сафонов показал трофей клубного ЧМ-2025 на базе «ПСЖ»: «Будет классно, если он останется у нас»

Сафонов показал трофей клубного ЧМ-2025 на базе «ПСЖ»: «Будет классно, если он останется у нас»

Сегодня, 14:51
2

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов опубликовал новое видео с клубной базы.

В ролике он показал трофей клубного ЧМ-2025, который сейчас находится в расположении парижан.

«Буквально недавно я вам говорил, что ничего интересного не происходит. Но посмотрите, что у нас есть. Это трофей клубного чемпионата мира.

Вы наверняка уже видели, как он открывается – с помощью замочка вот здесь. Но мне сказали, что мы можем посмотреть, потрогать и подвигать, только когда мы его выиграем.

Будет классно, если он останется у нас на базе, и мы сможем потом его рассмотреть получше», – сказал Сафонов.

  • Прошлым летом Сафонов перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» за 20 млн евро.
  • Клубный ЧМ-2025 пройдет в США с 15 июня по 13 июля.
  • В нем впервые примут участие 32 команды.
  • Итоги жеребьевки турнира можно посмотреть здесь. Соперниками парижан будут «Атлетико» (Испания), «Ботафого» (Бразилия), «Сиэтл Саундерс» (США).

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Источник: телеграм-канал Матвея Сафонова
Франция. Лига 1 ПСЖ Сафонов Матвей
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Комментарии (2)
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fakeid
1743768186
"Вы наверняка уже видели, как он открывается" вообще впервые видим. здесь был обзор на этот трофей?
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