Генич назвал искусственным возвращение Дзюбы в сборную России

Комментатор Константин Генич заявил, что не верит словам главного тренера сборной России Валерия Карпина. Тренер национальной команды сказал, что сам принял решение о вызове в национальную команду в марте 36-летнего форварда «Акрона» Артема Дзюбы.

«Нагнул – не совсем красивое слово, Тимур [Гурцкая] уже за него извинился. Он сказал мне, что его убедил Валерий Георгиевич. Он не лицемер, не врет никогда.

Конечно, Валерий Георгиевич не будет публично рассказывать Тимуру, кто его попросил. Но знаешь, когда Карпин сидел на пресс-конференции и говорил – что ж вы такие неверующие, что же вы во все не верите. Ну не верю. Я лично не верю.

Просто мне кажется, что это все похоже на такое искусственное возвращение. То, что он сделал рекорд и сразу уехал, что все было посвящено ему, что он вышел с капитанской повязкой, забил – все сложилось, как в кино. То, как они обнимались… А совсем недавно друг другая хаяли. Нагибал – грубое слово и не совсем верно подобранное.

Кто провел с Валерием Георгиевичем эти переговоры и приняли такое решение, могу догадываться. Мне кажется, это букмекерский партнер, который появился у сборной, и Карпин является амбассадором. Это мои домыслы исключительно», – сказал Генич.