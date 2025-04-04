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  • Генич назвал искусственным возвращение Дзюбы в сборную России

Генич назвал искусственным возвращение Дзюбы в сборную России

Сегодня, 12:49
9

Комментатор Константин Генич заявил, что не верит словам главного тренера сборной России Валерия Карпина. Тренер национальной команды сказал, что сам принял решение о вызове в национальную команду в марте 36-летнего форварда «Акрона» Артема Дзюбы.

«Нагнул – не совсем красивое слово, Тимур [Гурцкая] уже за него извинился. Он сказал мне, что его убедил Валерий Георгиевич. Он не лицемер, не врет никогда.

Конечно, Валерий Георгиевич не будет публично рассказывать Тимуру, кто его попросил. Но знаешь, когда Карпин сидел на пресс-конференции и говорил – что ж вы такие неверующие, что же вы во все не верите. Ну не верю. Я лично не верю.

Просто мне кажется, что это все похоже на такое искусственное возвращение. То, что он сделал рекорд и сразу уехал, что все было посвящено ему, что он вышел с капитанской повязкой, забил – все сложилось, как в кино. То, как они обнимались… А совсем недавно друг другая хаяли. Нагибал – грубое слово и не совсем верно подобранное.

Кто провел с Валерием Георгиевичем эти переговоры и приняли такое решение, могу догадываться. Мне кажется, это букмекерский партнер, который появился у сборной, и Карпин является амбассадором. Это мои домыслы исключительно», – сказал Генич.

  • Ранее агент Тимур Гурцкая, комментируя вызов Дзюбы в сборную России, сказал: «Мне не нравится, что Валеру нагнули».
  • Дзюба не играл за национальную команду с 2021 года. В товарищеском матче с Гренадой он забил гол, который сделал его абсолютным рекордсменом по числу забитых мячей в сборной России.

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Источник: «РБ Спорт»
Товарищеские матчи. Сборные Россия Акрон Дзюба Артем Карпин Валерий Генич Константин
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Комментарии (9)
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fakeid
1743760488
вы ещё 3 года спустя про это обсудите. уже все забыли, всем пофиг. а чтобы не забывали - вылезают вот такие вот геничи.
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nizjaewtim
1743761067
Мужики, не ведитесь, как я, на всякие однодневные паблики и каналы по прогнозам – фигня полная. Найдите в яндексе сайт по фразе: «платиновый прогноз сайт». 12 лет сервису! МАТЧ ТВ о них говорил. Гарантия на победу!
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Plyash
1743763327
Правду,как это водится,узнают в лучшем случае наши потомки,а то и вообще никто. Останутся лишь домыслы и догадки.
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Интерес
1743764399
Конечно,как и всё в мире,кроме восхода и захода солнца.Приведи Дзюбу добровольно в сборную при своём пришествии,Карпин вполне мог разделить славу Дзюбы,ибо тем,с кем играла сб.России при Карпине,обеспечила бы Артёмке абсолютно недостижимый рекорд,где-нибудь в голов 45-50.
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aldo conte
1743764796
Карпина не нагнули, ему позвонили и сказали, а так как он не хочет терять своё тёплое местечко, он согласился. Еще пару лет, а может и больше сборная будет играть с папуасами и эскимосами, это же не отбор проходить на Евро или ЧМ, тут долго не продержишься - год-два не более. Так что с Карпиным всё ясно, любой бы на его месте поступил бы так же.
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gennadiy
1743768669
Журналюги всегда у нас умнее всех. Тюкавина нет, а кто у нас ещё есть лучше Дзюбы? уж не ты ли сам...
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gor77
1743769031
Искусственно, таким как Дзюба, дали не заслуженно "ЗМС" и также искусственно вернули в сборную. Дешёвый рекорд как звание. Нормально всё.(((((((((
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Александр52
1743770098
Футбол не здоров. Бомбардир жёлтый и с него всё сыпется. Матч ТВ понял что хоккей круче, там хоть мужики рубятся, даже Барса им пофиг. В Зените ни одного русского. Журналюги несут чушь. Люди, что творится? Дзюба ставит рекорды, причём национального уровня, целых два, а его несчастного рвут на куски. Может пора закрыть всяких Геничий, Аршавиных ... Хочется чистого спорта.
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Тинез Розоп
1743771710
Звание инагента не дадут…(бронь будет)
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