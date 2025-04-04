Тарханов сравнил значимость Мостового и Промеса для «Спартака»

Бывший тренер «Спартака» Александр Тарханов считает, что Александр Мостовой был более сильным футболистом, чем Квинси Промес.

«Мостовой оставил больший след в истории «Спартака», чем Промес. Александр – чемпион Советского Союза! Промес – тоже хороший футболист, но по трофеям и по игре Мостовой сильнее его. Всe-таки по уровню не сравнить чемпионат России с чемпионатом СССР. По мастерству и таланту Мостовой превосходил Промеса. Александр и за рубежом много поиграл.

У Промеса больше матчей и голов, потому что он больше времени провeл в «Спартаке», а Мостовой рано уехал. Если брать все матчи за карьеру, думаю, у Мостового даже побольше будет. Мостовой более легендарный футболист для «Спартака», чем Промес», – сказал Тарханов.