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Тарханов сравнил значимость Мостового и Промеса для «Спартака»

Сегодня, 10:25
3

Бывший тренер «Спартака» Александр Тарханов считает, что Александр Мостовой был более сильным футболистом, чем Квинси Промес.

«Мостовой оставил больший след в истории «Спартака», чем Промес. Александр – чемпион Советского Союза! Промес – тоже хороший футболист, но по трофеям и по игре Мостовой сильнее его. Всe-таки по уровню не сравнить чемпионат России с чемпионатом СССР. По мастерству и таланту Мостовой превосходил Промеса. Александр и за рубежом много поиграл.

У Промеса больше матчей и голов, потому что он больше времени провeл в «Спартаке», а Мостовой рано уехал. Если брать все матчи за карьеру, думаю, у Мостового даже побольше будет. Мостовой более легендарный футболист для «Спартака», чем Промес», – сказал Тарханов.

  • Мостовой выступал за «Спартак» с 1987 по 1991 год. Выиграл в его составе два чемпионата СССР и Кубок федерации футбола СССР.
  • Промес играл за красно-белых в 2014–2018 и 2021–2024 годах. В составе «Спартака» он по разу выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Юнайтед ФК Спартак Промес Квинси Тарханов Александр Мостовой Александр
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Комментарии (3)
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СильныйМозг
1743758412
Один борыга, другой алкаш и это всё спартак!
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партизан84
1743776846
новость ни о чем ни для чего
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