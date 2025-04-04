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  • Полиция задержала болельщика, бросившего сладости в судью в Волгограде

Полиция задержала болельщика, бросившего сладости в судью в Волгограде

Сегодня, 09:32
5

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал о ситуации с броском козинаками в бокового судью в матче 26-го тура Первой лиги «Ротор» – «Родина» (0:1).

Московская «Родина» на выезде обыграла волгоградский «Ротор» со счетом 1:0, матч прошел 30 марта.

«С трибуны «Ротора» была брошена упаковка козинаков и попала в помощника судьи. Был задержан бросавший, его отвели в полицию, было судебное решение со штрафом в 11 тысяч рублей и запретом на год посещать спортивные соревнования.

«Ротор» оштрафован на 100 тысяч рублей. Полиция сработала хорошо, поэтому «Ротор» имеет право применить регрессный иск», – сказал Григорьянц.

Также «Ротор» оштрафовали за нарушения в организации безопасности матча.

«150 сотрудников в жилетках «стюард» не имели удостоверений КРС [контрольно-распорядительной службы], 30 сотрудников не имели удостоверений и еще были несовершеннолетними, а 4 сотрудника были сотрудниками старого образца.

На матч было заявлено 444 стюарда, из которых 184 не имели право осуществлять безопасность матча. За нарушение безопасности на матче и регламента соревнований «Ротор» оштрафован на 150 тысяч рублей. Здесь «Ротор» имеет право предъявить регрессный иск к организации, которая осуществляет КРС», – сказал Григорьянц.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Родина Ротор Григорьянц Артур
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Комментарии (5)
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DMитрий
1743749928
4 сотрудника были сотрудниками старого образца - :) 4 модели T-800 замешались.
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fakeid
1743752585
нафига в фнл 444 стюарда?
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Интерес
1743755143
Хоть тут бы по-русски написали-"сласти",ведь просятся на язык они! А сладость-ощущение от потребления сластей,или в женщине(мужчине)мля...ПОэтому СЛАДОСТРАСТИЕ-синоним ПОХОТЬ,ВОЖДЕЛЕНИЕ,а СЛАСТЕНА-любитель сластей(конфет,халвы,варенья и прочего сладкого продукта).
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FanatSerj
1743763799
вот и покушал козинак, хорошо что не банан, там бы вообще штрафов не счесть было )))
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Plyash
1743767925
За что,ведь не мыло дегтярное и не каустик бросил,а вкусняшку,что бы судья погрыз?
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