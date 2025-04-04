Полиция задержала болельщика, бросившего сладости в судью в Волгограде

Глава контрольно‑дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал о ситуации с броском козинаками в бокового судью в матче 26-го тура Первой лиги «Ротор» – «Родина» (0:1).

Московская «Родина» на выезде обыграла волгоградский «Ротор» со счетом 1:0, матч прошел 30 марта.

«С трибуны «Ротора» была брошена упаковка козинаков и попала в помощника судьи. Был задержан бросавший, его отвели в полицию, было судебное решение со штрафом в 11 тысяч рублей и запретом на год посещать спортивные соревнования.

«Ротор» оштрафован на 100 тысяч рублей. Полиция сработала хорошо, поэтому «Ротор» имеет право применить регрессный иск», – сказал Григорьянц.

Также «Ротор» оштрафовали за нарушения в организации безопасности матча.

«150 сотрудников в жилетках «стюард» не имели удостоверений КРС [контрольно-распорядительной службы], 30 сотрудников не имели удостоверений и еще были несовершеннолетними, а 4 сотрудника были сотрудниками старого образца.

На матч было заявлено 444 стюарда, из которых 184 не имели право осуществлять безопасность матча. За нарушение безопасности на матче и регламента соревнований «Ротор» оштрафован на 150 тысяч рублей. Здесь «Ротор» имеет право предъявить регрессный иск к организации, которая осуществляет КРС», – сказал Григорьянц.