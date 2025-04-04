Комличенко рассказал, как изменился Карпин после ухода из «Ростова»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко порадовался за состояние главного тренера сборной России Валерия Карпина.
«Отдохнул ли Георгиевич после «Ростова»? Ну да, легкий, веселый, счастливый. Из него прям искрится жизнь, энергия. Видно, что да, он хорошо себя очень чувствует. Рад за него», – сказал Комличенко.
- 56-летний Карпин покинул пост главного тренера «Ростова» 25 февраля. Он работал с клубом в 2017–2021 и в 2022–2025 годах.
- Карпин возглавляет сборную России с лета 2021 года.
Источник: «ВсеПроСпорт»