Реакция Ловчева на слова Инфантино о возвращении России

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев оценил высказывание Джанни Инфантино.

Ранее президент ФИФА заявил: «Надеюсь, что скоро мы сможем перелистнуть страницу и вернуть Россию в футбольный мир, это будет означать, что все разрешилось».

– Инфантино называл лучшим чемпионат мира, проведенный в нашей стране. Он давно заявлял о том, что выучит русский язык.

В 2016 году я был в Мексике на конгрессе ФИФА, который проводил Джании. У нас есть совместная фотография.

Я поехал туда, потому что в Мексике я 20‑летним пацаном играл за нашу сборную на чемпионате мира‑1970. Там я подошел к Инфантино и говорю ему: «Время идет, а язык ты так и не знаешь».

Он мне ответил, что обязательно выучит. Он всегда относился хорошо к нашей стране. Сейчас он говорит про немного сменившуюся обстановку. Полностью обстановка не поменялась, и завтра нас никто не вернет.

– В этом году наше возвращение невозможно?

– Я не верю в это.