Черников из «Краснодара» пьет только один алкогольный напиток

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников рассказал, как отдыхает от футбола.

– Покурить кальян или выпить пива?

– Не делал ни того, ни другого. Кальян для меня – то же, что и сигареты.

А из алкоголя могу изредка позволить бокал вина.

– Погулять или остаться дома?

– Остаться дома.

– И чем заняться?

– Сварить кофе и включить сериальчик. Или в FIFA поиграть. Если днем, то можно подремать.