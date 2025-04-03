Черников из «Краснодара» пьет только один алкогольный напиток

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников рассказал, как отдыхает от футбола.
– Покурить кальян или выпить пива?
– Не делал ни того, ни другого. Кальян для меня – то же, что и сигареты.
А из алкоголя могу изредка позволить бокал вина.
– Погулять или остаться дома?
– Остаться дома.
– И чем заняться?
– Сварить кофе и включить сериальчик. Или в FIFA поиграть. Если днем, то можно подремать.
- 25-летний Черников провел в этом сезоне 28 матчей за «Краснодар», забил 2 гола, отдал 2 передачи.
- Футболист провел 3 игры за сборную России.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 6 миллионов евро.
Источник: Sport24