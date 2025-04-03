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  • Тактаров – о словах Дзюбы про бой с Махачевым: «Артем с жизнью решил закончить, что ли?»

Тактаров – о словах Дзюбы про бой с Махачевым: «Артем с жизнью решил закончить, что ли?»

Вчера, 19:59
12

Первый российский чемпион UFC Олег Тактаров отреагировал на высказывание Артема Дзюбы про Ислама Махачева.

  • Форвард «Акрона» считает, что у него были бы шансы в потенциальном бою с Махачевым в борьбе и стойке.
  • 33-летний дагестанец – действующий чемпион UFC в легком весе.

«Дзюба с жизнью, что ли, решил закончить? Думаю, он прекрасно понимает, что это совершенно другой мир. Всем кажется, что они из себя что-то представляют.

В деревню приедешь и начинаются рассказы про отцов и дедов, которые могли бы побить Тайсона.

Дзюба продержался бы с Махачевым до первого сближения. Рост и комплекция здесь совершенно ни при чем.

У меня из 30 с лишним боев всего 6 не закончились болевым или удушающим. И это я говорю о профессионалах, а здесь любитель.

Когда на Дзюбу все нападали, я его защищал. В этой ситуации могу только сказать ему, что это совсем другой мир. Мне кажется, он все-таки шутил на этот счет», – сказал Тактаров.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Акрон Дзюба Артем
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Комментарии (12)
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Spartak_forv@
1743699652
Дзюба уже создал себе такой образ,что никогда не понятно, он так специфически шутит или просто реально в очередной раз показывает свою «интеллектуальную утонченность»…
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СильныйМозг
1743700765
Дзюба бы, ещё предложил 11 на 11, на футбольном поле футболистам и бойцам без правил сыграть, по тюремным правилам. Где Айболит? Нужна консультация специалиста! :)))
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"НЕ" АДЕКВАТ
1743701395
Ракадзюга рукоблуд ртом пришпилел змея Рукаблудник роторюг ртом придушит змея
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slavа0508
1743702125
Кто то и мог бы побить Тайсона . вполне возможно . сам лично был свидетелем . когда простой мужик МС по боксу с одного удара на пятую точку посадил ...
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mutabor0992
1743703882
Походу онаниста давно пора в Кащенко сдать!
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...уефан
1743703998
...писарчуки-говнюки давно вкурили, что Дзюбу "на слабо" потроллить - самое то, а он дурилка двухметровая на это покупается "на раз-два")...
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