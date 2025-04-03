Тактаров – о словах Дзюбы про бой с Махачевым: «Артем с жизнью решил закончить, что ли?»

Первый российский чемпион UFC Олег Тактаров отреагировал на высказывание Артема Дзюбы про Ислама Махачева.

Форвард «Акрона» считает, что у него были бы шансы в потенциальном бою с Махачевым в борьбе и стойке.

33-летний дагестанец – действующий чемпион UFC в легком весе.

«Дзюба с жизнью, что ли, решил закончить? Думаю, он прекрасно понимает, что это совершенно другой мир. Всем кажется, что они из себя что-то представляют.

В деревню приедешь и начинаются рассказы про отцов и дедов, которые могли бы побить Тайсона.

Дзюба продержался бы с Махачевым до первого сближения. Рост и комплекция здесь совершенно ни при чем.

У меня из 30 с лишним боев всего 6 не закончились болевым или удушающим. И это я говорю о профессионалах, а здесь любитель.

Когда на Дзюбу все нападали, я его защищал. В этой ситуации могу только сказать ему, что это совсем другой мир. Мне кажется, он все-таки шутил на этот счет», – сказал Тактаров.