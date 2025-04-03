Семак высказался о значении матча с «Локомотивом» для Глушенкова

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о возвращении Максима Глушенкова на стадион «Локомотива».
– Как вам кажется, станет ли матч против «Локомотива» особенным для Максима Глушенкова, поскольку он был если не лидером, то одним из лидеров команды совсем недавно?
– Посмотрим, об этом нужно у Максима спросить. Все по-разному воспринимают игры против своих предыдущих клубов, тем более, Максим уже играл против «Локомотива» – нынешний матч не будет первым.
Все-таки первый матч против бывшей команды всегда стоит особняком. Посмотрим, спросим у Максима, насколько важный и принципиальный для него этот матч.
- «Локо» примет «Зенит» в субботу, 5 апреля, в 17:30 мск.
- Команды идут в таблице РПЛ на 6-м и 2-м месте соответственно.
- Глушенков перебрался из Москвы в Петербург прошлым летом за 6,3 млн евро.
Источник: сайт «Зенита»