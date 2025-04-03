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Семак поделился ожиданиями от матча «Локомотив» – «Зенит»

3 апреля 2025, 16:16
5

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о своих ожиданиях от игры 23-го тура чемпионата России против «Локомотива».

– Для «Зенита» и «Локомотива» матчи прошлого тура сложились очень по-разному. С учетом их результатов какие у вас ожидания от очной встречи с «Локо»?

– В этом отношении сложно что-то предположить. Каждая игра – это отдельная история.

«Локомотив» и мы боремся за самые высокие места, и с этой точки зрения матч будет очень важен как для нас, так и для них.

– Такие уверенные победы, как была в прошлые выходные над «Рубином», насколько фактически влияют на подготовку к следующему матчу в психологическом плане?

– Мы в большей степени отталкиваемся от качества нашей игры, от тех моментов, которые нам важны, если это касается плана на игру, от состояния игроков.

А счет... Бывает, много мячей получается забивать, бывает – много моментов создавать. Будем работать над тем, чтобы стараться создавать больше моментов. И, конечно, хотелось бы их реализовывать на приличном уровне.

Поэтому качество игры нас интересует в контексте того, что будет игра, будет и результат. Какие-то отдельные матчи могут не получиться с точки зрения результата или с точки зрения игры, но в целом, думаю, что футбол – игра справедливая.

На протяжении всего турнира те набранные и потерянные очки выходят в баланс, который справедливо распределяет клубы по местам.

  • «Локо» примет «Зенит» в субботу, 5 апреля, в 17:30 мск.
  • Команды идут в таблице РПЛ на 6-м и 2-м месте соответственно.

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Источник: сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Семак Сергей
Комментарии (5)
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FWSPM
1743687235
Справедливо будет когда у всех команд будут равные составы а не как у тебя пять лет подряд команда стоила больше чем пол лиги вместе взятые
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...уефан
1743687658
...мог сказать короче, что очкуешь...
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"НЕ" АДЕКВАТ
1743700828
Дайте пи(д)орцам в очко...ой три очка или три раза в очко...или в три очка..или очко втоём...кароче всем пи(д)орцам в очко
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АЛЕКС 58
1743741108
Будем надеяться что и эту игру проведём в большинстве,но вазелином запасёмся,вдруг вместо проводниц на поле выйдут машинисты злые.
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