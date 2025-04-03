Семак поделился ожиданиями от матча «Локомотив» – «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о своих ожиданиях от игры 23-го тура чемпионата России против «Локомотива».
– Для «Зенита» и «Локомотива» матчи прошлого тура сложились очень по-разному. С учетом их результатов какие у вас ожидания от очной встречи с «Локо»?
– В этом отношении сложно что-то предположить. Каждая игра – это отдельная история.
«Локомотив» и мы боремся за самые высокие места, и с этой точки зрения матч будет очень важен как для нас, так и для них.
– Такие уверенные победы, как была в прошлые выходные над «Рубином», насколько фактически влияют на подготовку к следующему матчу в психологическом плане?
– Мы в большей степени отталкиваемся от качества нашей игры, от тех моментов, которые нам важны, если это касается плана на игру, от состояния игроков.
А счет... Бывает, много мячей получается забивать, бывает – много моментов создавать. Будем работать над тем, чтобы стараться создавать больше моментов. И, конечно, хотелось бы их реализовывать на приличном уровне.
Поэтому качество игры нас интересует в контексте того, что будет игра, будет и результат. Какие-то отдельные матчи могут не получиться с точки зрения результата или с точки зрения игры, но в целом, думаю, что футбол – игра справедливая.
На протяжении всего турнира те набранные и потерянные очки выходят в баланс, который справедливо распределяет клубы по местам.
- «Локо» примет «Зенит» в субботу, 5 апреля, в 17:30 мск.
- Команды идут в таблице РПЛ на 6-м и 2-м месте соответственно.