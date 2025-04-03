Реакция Губерниева на слова Инфантино о возвращении России

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев оценил высказывание Джанни Инфантино.

Ранее президент ФИФА заявил: «Надеюсь, что скоро мы сможем перелистнуть страницу и вернуть Россию в футбольный мир, это будет означать, что все разрешилось».

«Очень многие президенты международных федераций высказываются за возвращение России. Но всe упирается в переговоры, в ключевые политические решения, которых ожидает вся планета.

Эти решения не касаются спорта. Как только эти решения будут приняты, спорт сразу подтянется. В любом случае спортивная общественность во многом дошла до точки кипения.

Мир понимает, что пора возвращать российских спортсменов. Трезвых голосов всe больше», – сказал Губерниев.