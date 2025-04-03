Сербский клуб предложил принимать матчи сборной России на своем стадионе

Генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич сообщил, что готов предоставить клубный стадион «Райко Митич» для сборной России.

«Црвена Звезда» всегда была и будет со своими русскими братьями. У нас есть все необходимое для российского футбола в вашем распоряжении», – сказал Терзич.