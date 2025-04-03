Селюк: «Думаю, что Корнеев ограбит «Ростов»

Агент Дмитрий Селюк отреагировал на информацию о возможном назначении Игоря Корнеева спортивным директором «Ростова».

«Я знаю Ивана Саввиди лично, если он сделает этот шаг, я думаю, что Корнеев ограбит «Ростов». Спортивным директором, мягко говоря, не видел нигде, чтобы он чисто работал на результат. Пока он работает только на карман», – сказал Селюк.