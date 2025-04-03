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Селюк: «Думаю, что Корнеев ограбит «Ростов»

Вчера, 10:31
6

Агент Дмитрий Селюк отреагировал на информацию о возможном назначении Игоря Корнеева спортивным директором «Ростова».

«Я знаю Ивана Саввиди лично, если он сделает этот шаг, я думаю, что Корнеев ограбит «Ростов». Спортивным директором, мягко говоря, не видел нигде, чтобы он чисто работал на результат. Пока он работает только на карман», – сказал Селюк.

  • Ожидается, что владельцем «Ростова» вскоре станет бизнесмен Иван Саввиди, владеющий также «ПАОКом».
  • 57-летний Игорь Корнеев в 2019–2020 годах был советником президента «Монако». Ранее он занимал пост спортивного директора в «Зените», пражской «Славии» и «Локомотиве», работал ассистентом в сборной России и тренером в школе «Фейеноорда».

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига Ростов Селюк Дмитрий
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Комментарии (6)
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АЛЕКС 58
1743667119
Сейчас все работают только на свой карман,и игроки,и тренеры,про агентов вообще не стоит говорить
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subbotaspartak
1743669899
...Пока он работает только на карман», – сказал Селюк.... А ты хотел, чтоб на твой?
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Цугундeр
1743670423
"Кто-то кого-то грабит без меня.." ..заволновался Селюкович.
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Иван Петров 1986
1743671894
Сейчас все работают на свой карман. А селюк разве нет ?
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crf575757
1743673316
Агент Селюк просто конченое г....!
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andr45
1743674495
Замечательная новость) Саввиди нужен зиц-директор и он его нашел) PS Прощай, Ростов, прощай, мой милый, Прощай, мой город, навсегда. Не злись, не встретимся. Спасибо Судьбе за то, что с Игорем свела.
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