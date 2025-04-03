В РФС не исключили теоретической возможности участия России в ЧМ-2026

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о возможности получения Россией уайлд-кард для выступлений на чемпионате мира-2026.

– Появлялись разговоры о возможности получения уайлд-кард для сборной России на чемпионат мира-2026. Было ли обсуждение этого вопроса с представителями ФИФА?

– Был вопрос – теоретически возможно это? И в теории возможно все. Давайте дождемся развития ситуации. Я член комитета УЕФА по проведению соревнований национальных сборных – там много что обсуждали, разные варианты. Пока это просто обсуждение.