Тарханов сказал, помешает ли долгое отсутствие практики работе Шалимова в «Факеле»

Известный российский тренер Александр Тарханов высказался о назначении Игоря Шалимова главным тренером «Факела».

«Шалимов – квалифицированный специалист. Ничего удивительного в его назначении нет. И то, что он не работал тренером около трех лет, не станет помехой. Это не тот срок, чтобы забыть, как тренировать.

Посмотрим, получится ли у него вывести «Факел» из сложившейся ситуации. Все зависит от того, как пойдет игра и насколько быстро он все выстроит. Времени на раскачку нет», – сказал Тарханов.