Быстров – о «Крыльях Советов»: «Клуб задвигают – губернатору лишнее финансирование не нужно»

Владимир Быстров оценил ситуацию с «Крыльями Советов».

«Неважно, кто будет тренером «Крыльев Советов». Все, что сейчас происходит вокруг Самары, означает, что клуб потихонечку задвигают на второе место, выдвигая вперед «Акрон», где есть свой спонсор, где команда не будет питаться бюджетными деньгами.

И губернатору под эту дудочку легко и просто слить «Крылья», потому что это лишнее финансирование никому не нужно», – сказал Быстров.