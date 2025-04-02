Семин высказался о шансах «Краснодара» выиграть РПЛ

Юрий Семин порассуждал о возможном чемпионстве «Краснодара» в этом сезоне.

«Краснодар» сейчас очень собран, сконцентрирован и мотивирован. Впереди еще много матчей, и короновать клуб Галицкого еще не время, но видно, что команда нацелена на победу.

Готов ли «Краснодар» к чемпионству? У команды не должно быть цели испортить столетие «Зенита». У «Краснодара» свой путь, ничего портить он не будет.

Клуб столько радости доставляет болельщикам и всему Краснодару. Взгляните, как люди болеют. На стадионе прекрасная обстановка. Игроки понимают, что им нужно выкладываться ради болельщиков», – сказал Семин.