Радимов сказал, почему «Спартак» не выиграет у «Ростова»: «Не надо гневить бога»

Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча 23-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Спартаком». Бывший футболист «Зенита» уверен, что московская команда не выиграет в этой встрече.

«Спартак» не выиграет. Проблемы будут в любом случае, потому что не надо гневить бога. Мне кажется, Станкович зря это делает. Как только что-то идет, начинаются какие-то эксперименты, уже не первый раз. И он стал заложником покупки вот этого Левая Гарсии. А Солари же вообще не играет – футболист, которого купили за 15 миллионов, выходит на 15 минут! В то время как Луис Энрике делает разницу в «Зените». А в «Спартаке» купили футболистов и не знают, что с ними делать. В двух словах так и получается.

Купили обузу для себя, дорогую, которую теперь не знают, куда приткнуть. Блестящие первые шаги нового спортивного директора. Мне кажется, «Краснодар» сделал умно без покупок и спокойно идет на первом месте. А «Спартак» начал искать лучшего от хорошего. И что сейчас...», – сказал Радимов.