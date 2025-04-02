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  • Радимов сказал, почему «Спартак» не выиграет у «Ростова»: «Не надо гневить бога»

Радимов сказал, почему «Спартак» не выиграет у «Ростова»: «Не надо гневить бога»

Вчера, 14:54
46

Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча 23-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Спартаком». Бывший футболист «Зенита» уверен, что московская команда не выиграет в этой встрече.

«Спартак» не выиграет. Проблемы будут в любом случае, потому что не надо гневить бога. Мне кажется, Станкович зря это делает. Как только что-то идет, начинаются какие-то эксперименты, уже не первый раз. И он стал заложником покупки вот этого Левая Гарсии. А Солари же вообще не играет – футболист, которого купили за 15 миллионов, выходит на 15 минут! В то время как Луис Энрике делает разницу в «Зените». А в «Спартаке» купили футболистов и не знают, что с ними делать. В двух словах так и получается.

Купили обузу для себя, дорогую, которую теперь не знают, куда приткнуть. Блестящие первые шаги нового спортивного директора. Мне кажется, «Краснодар» сделал умно без покупок и спокойно идет на первом месте. А «Спартак» начал искать лучшего от хорошего. И что сейчас...», – сказал Радимов.

  • Матч «Ростов» – «Спартак» пройдет в воскресенье, 6 апреля.
  • Начало – в 16:30 мск.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Радимов Владислав
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Комментарии (46)
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zadira56
1743601276
Болею за Галицкого,но в свой юбилей Зениту дадут выиграть чемпионство. Следите за судейством,в том числе и против его конкурентов. Ах,да! "Свинтак"- отстой был,есть и будет таковым! Пора бы отказаться от присвоенного себе статуса "народной команды"
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kruzeiro
1743603494
Будет непростая встреча, 50%/50% шансы
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subbotaspartak
1743603761
Не надо бога со своим именем связывать, а игра рассудит.
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ySS
1743604704
Вопрос к оракулу: а кто у вас бог, которого так прогневили?)
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andr45
1743605352
«Ты не должен произносить имя Господа, твоего Бога, всуе; ибо Господь не оставит невиновным того, кто произносит его имя всуе.» 5:1 Второзаконие 1
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andr45
1743606122
Что-то с «Zenitе» происходит неладное( Експерт Матч ТВ, например, Григорян уверен, что Семак - это Иисус Христос. Другой експерт Матч ТВ Радимов выдает гневные намерения Божьи и предрекает беды, которые Господь обрушит не только на Станковича, но и на «Спартак» в целом( Интересно, а о каких бедах«Спартака» поведал Всевышний Миллеру и Медведеву?(
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alefreddy
1743608019
все то он знает заранее
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Странник 09
1743609312
Прошлый сезон Радимов извинялся за "трешку", в этом придется за бога извинится.Гарсия положит Ростову трешку и Солари пару. Энрике за 30 млн. должен забивать в каждой игре по паре голов.
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zigbert
1743614549
Когда есть качественные игроки, место им все равно найдется. Не все сразу Радимов.
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FWSPM
1743617636
иметь двух трех равноценных игроков на одну позицию нормально для клуба который хочет взять золото а то привыкли притерские что только у газовика может быть три состава
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