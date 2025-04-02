Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Радимов пожалел Соболева: «Ему тяжело в плане конкуренции»

Вчера, 11:55
6

Советник генерального директора «Зенита» по развитию молодeжного футбола Владислав Радимов высказался о состоянии форварда петербуржцев Александра Соболева.

– Соболеву тяжело. Ему еще тяжело в плане конкуренции. То есть, если в «Спартаке» ты не забил, да и бог с ним, я все равно на следующий матч выйду. А здесь ты понимаешь, что ты не забил, выйдут два других…

Хорошо, кстати, сработала камера, когда Мостовой забивал, и поймали сидящего на скамейке Соболева. Который в ухе чесал, задумавшись. Выходят другие, забивают, и кого на следующий матч будет выбирать Семак?

Он может доверить, с одной стороны, Соболеву, которого он защитил на пресс-конференции и сказал, что Саша старался. И он действительно старался. Только другое дело, что, когда ты играешь за первое место, старания одного мало.

Надо еще результатом подкреплять, правильно? Ну вот вышли Лусиано, Кассьерра и Мостовой, и каждый забил гол. И каждый хочет играть в составе. И сейчас ты попробуй посади кого-то из них, а поставь Соболева. Все трое скажут, тренер, ты офигел? Мы вышли при 0:0, забили, переломили, додавили, а играет опять чувак, который не забил?

– Ну, то есть Соболев опять возвращается к тому, что будет выходить на 85-й и пытаться…

– Это если будет, потому что не всем еще тех, кто забил, хватит места в стартовом составе. Поэтому я и сказал после матча, что Соболев сейчас в конце очереди нападающих. Это профессиональная история, которая называется конкуренция. Вот сейчас конкуренцию после этой игры Соболев проигрывает.

– Многие, кстати, после этой игры выразили к нему даже жалость...

– Да, жалко его по-человечески, что он не забил. Очень. Но это спорт высших достижений.

– Какие перспективы? Мысли об аренде?

– Ну, до этого еще надо дожить. Я думаю, что сейчас точно никто об этом не думает. Сейчас он в обойме, но может же быть приобретение какое-нибудь в линию атаки. Тогда у Соболева может быть еще меньше минут. Но до этого надо дожить.

На данный момент он игрок обоймы, и на него Семак рассчитывает. Впереди восемь туров, борьба за чемпионство. Никто ничего делать не будет.

  • В матче 22-го тура РПЛ с «Рубином» Соболев вышел в стартовом составе и был заменен в перерыве на Лусиано Гонду.
  • После перехода в «Зенит» в конце августа 2024 года российский форвард не сделал ни одного результативного действия в РПЛ.

Еще по теме:
Радимов объяснил, почему «Спартак» потерял очки в Грозном
Радимов сказал, почему «Спартак» не выиграет у «Ростова»: «Не надо гневить бога» 46
Агент признал ошибку в оценке трансфера Соболева 4
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр Радимов Владислав
Рекомендуем
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Taps
1743585844
Этого урода надо определить в мусорщики.
Ответить
Вжыхъ
1743588851
Отличный форвард, надо выпускать в каждом матче в основе однозначно!
Ответить
алдан2014
1743595488
Он не в конце очереди,он выпал из нее,ноль,зеро
Ответить
алдан2014
1743595553
Конкуренты потирают руки,пока Семак надеется на дельфина
Ответить
Пётр-Лаврухин-google
1743597923
А ты как всегда последний, как и Соболев,в очереди,только в очереди за бухлом.Кончельских не занимает тебе? Разо.с.р а.л.и.с.ь что ли.На пару раньше забухиваои. Жаль распался такой дуэт.
Ответить
sochi-2013
1743599776
Не очень нравиться Соболев, но прям жалко его становиться. Вроде потенциал был. Надо вариант с арендой рассматривать. В Сочи например. Некоторым помогло.
Ответить
Главные новости
Флик прокомментировал выход «Барселоны» в финал Кубка Испании
01:26
Радимов объяснил, почему «Спартак» потерял очки в Грозном
01:20
ФотоМоуринью схватил тренера «Галатасарая» за нос после вылета из Кубка Турции
00:49
ФотоПевица Седокова отреагировала на слухи о романе с Тимощуком
00:41
1
Кубок Испании. «Барселона» выиграла у «Атлетико» (1:0) и отправилась в финал к «Реалу»
00:28
АПЛ. «Ливерпуль» победил «Эвертон» (1:0) в дерби и оторвался на 12 очков в чемпионской гонке
Вчера, 23:59
АПЛ. «Манчестер Сити» обыграл «Лестер» (2:0), «Астон Вилла» разгромила «Брайтон» (3:0)
Вчера, 23:47
Кокшаров объяснил, почему выбрал сборную России, а не Словении
Вчера, 22:53
8
Шалимов рассказал, как будет спасать «Факел» от вылета из РПЛ
Вчера, 21:59
5
Два клуба отказались от подписания Погба
Вчера, 21:50
1
Все новости
Все новости
Реакция Смородской на кризис в «Локомотиве»
01:32
Экс-тренер «Спартака» оценил шансы Мостового найти работу в Испании
01:00
Канчельскис оценил перспективы Шалимова в «Факеле»
Вчера, 23:29
Кокшаров объяснил, почему выбрал сборную России, а не Словении
Вчера, 22:53
8
Лунев ответил, чего не хватает «Динамо» для чемпионства
Вчера, 22:37
Участник Евро-2020 присоединился к медиаклубу Rocket Team
Вчера, 22:22
Шалимов рассказал, как будет спасать «Факел» от вылета из РПЛ
Вчера, 21:59
5
В «Акроне» охарактеризовали Дзюбу двумя словами
Вчера, 21:35
5
Агент раскрыл, кто заблокировал переход Салазара в «Спартак» или «Зенит»
Вчера, 21:00
2
Мостовой ответил, готов ли он войти в тренерский штаб Шалимова в «Факеле»
Вчера, 20:38
7
Быстров – о «Крыльях Советов»: «Клуб задвигают – губернатору лишнее финансирование не нужно»
Вчера, 20:00
Пятибратов заявил об уникальности «Факела»: «Мы первый клуб в истории мирового футбола, который столкнулся с подобным»
Вчера, 19:47
7
Семин высказался о шансах «Краснодара» выиграть РПЛ
Вчера, 19:46
8
Мостовой: «Я всегда был популярен среди женщин, а сейчас зачем мне поклонницы?»
Вчера, 19:30
6
Шалимов объяснил, почему согласился возглавить «Факел»
Вчера, 19:16
10
В «Ростове» оценили решение CAS по делу Норманна
Вчера, 18:56
2
Мостовой отреагировал на назначение Шалимова тренером «Факела»
Вчера, 18:36
6
Быстров предостерег футболистов «Химок»
Вчера, 18:31
5
«Бенфика» отказалась покупать игрока ЦСКА: «С Россией дел не ведем»
Вчера, 17:51
11
Реакция экс-тренера «Факела» Пятибратова на назначение Шалимова
Вчера, 17:40
2
ФотоСуперкомпьютер обновил шансы «Краснодара», «Спартака» и «Зенита» на чемпионство
Вчера, 17:24
17
ФотоВ Тольятти открылся мурал с изображением Дзюбы
Вчера, 17:14
9
Российский тренер потребовал извинений от УЕФА
Вчера, 16:28
24
«Ростов» выиграл дело у сбежавшего Норманна: подробности
Вчера, 16:21
4
Агент определил сроки трансфера Батракова в европейский клуб
Вчера, 16:14
3
Стало известно, сколько зрителей посмотрели мартовские матчи сборной России
Вчера, 15:45
1
Агент назвал реальную стоимость Сперцяна
Вчера, 15:27
4
Генич поделился подробностями конфликта с Дзюбой
Вчера, 15:14
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 