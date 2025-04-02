Радимов пожалел Соболева: «Ему тяжело в плане конкуренции»

Советник генерального директора «Зенита» по развитию молодeжного футбола Владислав Радимов высказался о состоянии форварда петербуржцев Александра Соболева.

– Соболеву тяжело. Ему еще тяжело в плане конкуренции. То есть, если в «Спартаке» ты не забил, да и бог с ним, я все равно на следующий матч выйду. А здесь ты понимаешь, что ты не забил, выйдут два других…

Хорошо, кстати, сработала камера, когда Мостовой забивал, и поймали сидящего на скамейке Соболева. Который в ухе чесал, задумавшись. Выходят другие, забивают, и кого на следующий матч будет выбирать Семак?

Он может доверить, с одной стороны, Соболеву, которого он защитил на пресс-конференции и сказал, что Саша старался. И он действительно старался. Только другое дело, что, когда ты играешь за первое место, старания одного мало.

Надо еще результатом подкреплять, правильно? Ну вот вышли Лусиано, Кассьерра и Мостовой, и каждый забил гол. И каждый хочет играть в составе. И сейчас ты попробуй посади кого-то из них, а поставь Соболева. Все трое скажут, тренер, ты офигел? Мы вышли при 0:0, забили, переломили, додавили, а играет опять чувак, который не забил?

– Ну, то есть Соболев опять возвращается к тому, что будет выходить на 85-й и пытаться…

– Это если будет, потому что не всем еще тех, кто забил, хватит места в стартовом составе. Поэтому я и сказал после матча, что Соболев сейчас в конце очереди нападающих. Это профессиональная история, которая называется конкуренция. Вот сейчас конкуренцию после этой игры Соболев проигрывает.

– Многие, кстати, после этой игры выразили к нему даже жалость...

– Да, жалко его по-человечески, что он не забил. Очень. Но это спорт высших достижений.

– Какие перспективы? Мысли об аренде?

– Ну, до этого еще надо дожить. Я думаю, что сейчас точно никто об этом не думает. Сейчас он в обойме, но может же быть приобретение какое-нибудь в линию атаки. Тогда у Соболева может быть еще меньше минут. Но до этого надо дожить.

На данный момент он игрок обоймы, и на него Семак рассчитывает. Впереди восемь туров, борьба за чемпионство. Никто ничего делать не будет.