Ткаченко сказал, «прогнули» ли Карпина с вызовом Дзюбы в сборную

Руководитель агентства Pro Sports Management Герман Ткаченко считает, что Валерий Карпин мог бы отказаться вызывать форварда «Акрона» Артема Дзюбу в сборную России.

– Чтобы он оказался в сборной, Карпина прогнули?

– Как это? Без воли Карпина это невозможно. Решение могло быть не только его, но если бы Карпин сказал нет, Артема бы в сборной не было.