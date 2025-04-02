Ткаченко сказал, «прогнули» ли Карпина с вызовом Дзюбы в сборную

Руководитель агентства Pro Sports Management Герман Ткаченко считает, что Валерий Карпин мог бы отказаться вызывать форварда «Акрона» Артема Дзюбу в сборную России.
– Чтобы он оказался в сборной, Карпина прогнули?
– Как это? Без воли Карпина это невозможно. Решение могло быть не только его, но если бы Карпин сказал нет, Артема бы в сборной не было.
- 36-летний Дзюба в марте был вызван в сборную России впервые с 2021 года.
- Он сыграл в товарищеском матче с Гренадой, где забил 1 мяч и стал абсолютным рекордсменом национальной команды по забитым голам (31).
Источник: Sport24