Казаков объяснил, почему «Спартак» способен стать чемпионом, несмотря на 5-очковое отставание

Бывший пресс-атташе сборной России, комментатор Илья Казаков верит в чемпионские перспективы «Спартака».

«Многие болельщики «Спартака» приуныли – сомневаясь, что 5 очков от первого места на такой дистанции отыгрываются. Но кажется, что все же зря. Потому что у «Краснодара» и «Зенита» календари сложнее. Потому что физически красно-белые готовы отменно.

Проблема «Спартака» сейчас, по сути, только в одном. И проблема эта, можно сказать, классическая. Нынешняя команда действительно очень похожа на «Спартак» времен Олега Романцева второй половины 1990-х: много страсти, великолепно поставленная игра в атаке, замечательные исполнители. И, как это часто бывает, недостатки – продолжение достоинств. У футболистов Станковича получается все, когда им дают играть.

А когда их не боятся, то оказывается, что плана Б просто нет. Или, точнее, противоядие от цепкости соперника отсутствует. Опять же, историческая параллель – для тех, кто не знает или забыл, напомню, что тот «Спартак» из 1990-х самые большие проблемы испытывал против представителей Франции, где уже тогда общепринятой была схема с двумя опорниками, а закрытый футбол превалировал над атакующим.

Но парадокс в том, что это для «Спартака» сейчас не проблема. В восьми оставшихся матчах лишь один клуб стабильно использует неприятную для красно-белых манеру – махачкалинское «Динамо». И именно оно отобрало в первом круге очки у москвичей.

А вот «Ростов», «Акрон», ЦСКА, «Факел», «Крылья» и «Химки» Станкович разгромил с разницей мячей 18-1, в среднем забивая сопернику по 3 гола за игру. Единственное исключение в этом ряду – встреча с «Динамо» столичным, когда случилась ничья 2:2. Но мы же знаем, что команда Марцела Лички и надежность в обороне – точно не синонимы.

Убежден, что «Спартак» со счетов списывать рано. Можно даже поставить на то, что в заключительных турах красно-белые наберут больше очков, чем любая другая команда из первой шестерки.

Вопрос только в том, хватит ли этого для чемпионства», – написал Казаков.