«Факел» определился с новым тренером

Поиски нового главного тренера в «Факеле» закончены. Кандидат выбран.
Команду вновь возглавит Вадим Евсеев. Вскоре о назначении главного тренера «Ленинградца» объявят официально.
«Руководство «Факела» рассчитывает, что возвращение опытного наставника поможет стабилизировать игру команды. В предыдущий период работы Евсееву удавалось выстраивать эффективную систему игры, позволявшую коллективу решать поставленные задачи.
Специалист имеет репутацию «спасителя» команд в сложных ситуациях. В его послужном списке – успешные работы с «Амкаром» и «Уфой» в стыковых матчах за сохранение прописки в Премьер-лиге, а также вывод ярославского «Шинника» в ФНЛ.
Как стало известно, новый наставник уже познакомился с игроками и проведет первую тренировку уже в ближайшие дни. Ближайшей задачей Евсеева станет подготовка команды к следующим матчам чемпионата России», – написал источник.
- На прошлой неделе «Факел» уволил Дмитрия Пятибратова.
- «Факел» – в зоне вылета РПЛ.
- Евсеев тренировал «Факел» в 2023 году.