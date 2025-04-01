«Факел» определился с новым тренером

Поиски нового главного тренера в «Факеле» закончены. Кандидат выбран.

Команду вновь возглавит Вадим Евсеев. Вскоре о назначении главного тренера «Ленинградца» объявят официально.

«Руководство «Факела» рассчитывает, что возвращение опытного наставника поможет стабилизировать игру команды. В предыдущий период работы Евсееву удавалось выстраивать эффективную систему игры, позволявшую коллективу решать поставленные задачи.

Специалист имеет репутацию «спасителя» команд в сложных ситуациях. В его послужном списке – успешные работы с «Амкаром» и «Уфой» в стыковых матчах за сохранение прописки в Премьер-лиге, а также вывод ярославского «Шинника» в ФНЛ.

Как стало известно, новый наставник уже познакомился с игроками и проведет первую тренировку уже в ближайшие дни. Ближайшей задачей Евсеева станет подготовка команды к следующим матчам чемпионата России», – написал источник.