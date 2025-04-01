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«Факел» определился с новым тренером

Вчера, 19:07
5

Поиски нового главного тренера в «Факеле» закончены. Кандидат выбран.

Команду вновь возглавит Вадим Евсеев. Вскоре о назначении главного тренера «Ленинградца» объявят официально.

«Руководство «Факела» рассчитывает, что возвращение опытного наставника поможет стабилизировать игру команды. В предыдущий период работы Евсееву удавалось выстраивать эффективную систему игры, позволявшую коллективу решать поставленные задачи.

Специалист имеет репутацию «спасителя» команд в сложных ситуациях. В его послужном списке – успешные работы с «Амкаром» и «Уфой» в стыковых матчах за сохранение прописки в Премьер-лиге, а также вывод ярославского «Шинника» в ФНЛ.

Как стало известно, новый наставник уже познакомился с игроками и проведет первую тренировку уже в ближайшие дни. Ближайшей задачей Евсеева станет подготовка команды к следующим матчам чемпионата России», – написал источник.

  • На прошлой неделе «Факел» уволил Дмитрия Пятибратова.
  • «Факел» – в зоне вылета РПЛ.
  • Евсеев тренировал «Факел» в 2023 году.

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Источник: «VRN Град»
Россия. Премьер-лига Ленинградец Факел Евсеев Вадим
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Комментарии (5)
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gambler35
1743524475
1го апреля и не такое напишут...
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kazulow
1743529973
Мужики, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Потеряете деньги. Есть отличный 12-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «бронзовый прогноз купить». На МАТЧ ТВ про них сюжет был. Прогнозы играют до победы!
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Gospod
1743531622
гу пооный пц . у Асхабадзе с фантазией совсем плохо Воронежские болельщики в ****
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Интерес
1743531658
А кого ВАдик спас,я что-то подзабыл? Вот послал весь мир-помню и ценю,"а так-нет"...
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Кривая да нелёгкая
1743537068
Еще один идиот после пятибратова второй раз идет к тем кто выгнал
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