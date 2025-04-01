Быстров жестко о Соболеве: «Зачем держать форварда, который не зацепился ни за один мяч?»

Бывший зенитовец Владимир Быстров недоволен игрой нападающего команды Александра Соболева.

«Сергей Семак слишком много дает шансов Соболеву. При Соболеве «Зенит» не играет в футбол. Он не делает объем работы. Не прессингует, не бежит, не помогает, не цепляется.

Он не цепляется за мячи. Зачем мне держать форварда, который ни за один мяч не зацепился в борьбе? Даже в верховой. Зачем он вообще нужен? Он не показывает то, что должен. Его брали, чтобы он помогал «Зениту» бороться за чемпионство.

Если бы Соболев остался на второй тайм против «Рубина» (4:0), «Зенит» так же мучился бы. Партнеры видят это», – сказал Быстров на бусти-аккаунте Сергея Егорова.