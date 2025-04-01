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  • Быстров жестко о Соболеве: «Зачем держать форварда, который не зацепился ни за один мяч?»

Быстров жестко о Соболеве: «Зачем держать форварда, который не зацепился ни за один мяч?»

Вчера, 18:25
5

Бывший зенитовец Владимир Быстров недоволен игрой нападающего команды Александра Соболева.

«Сергей Семак слишком много дает шансов Соболеву. При Соболеве «Зенит» не играет в футбол. Он не делает объем работы. Не прессингует, не бежит, не помогает, не цепляется.

Он не цепляется за мячи. Зачем мне держать форварда, который ни за один мяч не зацепился в борьбе? Даже в верховой. Зачем он вообще нужен? Он не показывает то, что должен. Его брали, чтобы он помогал «Зениту» бороться за чемпионство.

Если бы Соболев остался на второй тайм против «Рубина» (4:0), «Зенит» так же мучился бы. Партнеры видят это», – сказал Быстров на бусти-аккаунте Сергея Егорова.

  • У форварда 0+0 в 15 матчах чемпионата после трансфера в петербургский клуб.
  • «Зенит» выкупил Соболева в августе у «Спартака» за 10 миллионов евро.
  • Ближайший соперник «Зенита» – «Локомотив» (5 апреля).

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр Быстров Владимир
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Комментарии (5)
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"НЕ" АДЕКВАТ
1743522965
Одна деревяшка обсуждает другую...два буратино деревянных...ну что вы рты свои пооткрывали? Ну зачем? Хайп нужен? Ну идите говнометами работать!!!
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Интерес
1743523181
Подскажи,как и куда его сбагрить? Списать убытки проще-Правительство РФ(как главный акционер кампании)спишет,но его куда деть?
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СильныйМозг
1743524092
После ухода Давыдова и прихода Спаллети, а зачем нам нужен был Быстров? Сломанная глиста про себя забыл.
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Серый212918
1743533386
Вовка, верни Зине 10 лямов и тебе его подарят.
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