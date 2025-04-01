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  • Карпин – о вызове Дзюбы в сборную: «Называйте меня Дедом Морозом, это лучше, чем скуф»

Карпин – о вызове Дзюбы в сборную: «Называйте меня Дедом Морозом, это лучше, чем скуф»

Вчера, 16:25

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал приглашение 36-летнего нападающего «Акрона» Артема Дзюбы на сбор национальной команды в марте.

Артем Дзюба после рекордного мяча был счастливым человеком, благодарил и вас, и РФС, и бога. Довольны тем, что после вызова в сборную он смог забить и эта история с 31‑м голом завершилась?

– Меня радует только то, что, надеюсь, вы меня больше не будете про это спрашивать [смеется]. И все счастливы, что рекорд случился.

– С Артемом о чем‑то успели пообщаться после матча?

– Нет.

– Эта история выглядит как новогоднее чудо, когда Дед Мороз осуществляет желание ребенка.

– Ну, если хотите, называйте меня Дедом Морозом. Это лучше, чем скуф.

– Но у вас хоть какое‑то удовлетворение осталось от того, что вы помогли Дзюбе добиться исполнения своей мечты?

– Я думаю, что удовлетворение получили все.

– Мартовский сбор – это, как говорил сам футболист, его last dance? Или, если будет забивать и дальше, в июне можем увидеть фамилию нападающего «Акрона» в списках вызванных?

– Давайте до июня доживем, а там видно будет.

– За две недели Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола и сборной России. Как оцените его достижения?

– Побил один рекорд, второй – все его поздравили. Все, двигаемся дальше.

– Эти цифры надолго?

– Без понятия. Никогда не задумывался над этим.

  • Дзюба 19 марта сыграл за сборную России в товарищеском матче с Гренадой (5:0) впервые с 2021 года.
  • Он забил гол и с 31-м мячом стал абсолютным рекордсменом по голам за сборную РФ.

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Источник: «Матч ТВ»
Товарищеские матчи. Сборные Акрон Россия Дзюба Артем Карпин Валерий
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