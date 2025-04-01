Стало известно, от кого отказался «Спартак» ради Гарсии

«Спартак» зимой рассматривал вариант с покупкой бразильского нападающего Руана Круза, принадлежавшего «Лудогорцу». Сумма трансфера могла составить 8-9 миллионов евро.
«Спартак» в итоге отказался от покупки. Спортивный блок клуба предпочел приобрести форварда Ливая Гарсию у АЕКа за 18,7 миллиона евро.
- «Лудогорец» в итоге продал 23-летнего Круза в «Ботафого» за 10 миллионов евро.
- 27-летний Гарсия провел 5 матчей за «Спартак» и пока не отметился результативными действиями.
Источник: Metaratings.ru