Стало известно, от кого отказался «Спартак» ради Гарсии

«Спартак» зимой рассматривал вариант с покупкой бразильского нападающего Руана Круза, принадлежавшего «Лудогорцу». Сумма трансфера могла составить 8-9 миллионов евро.

«Спартак» в итоге отказался от покупки. Спортивный блок клуба предпочел приобрести форварда Ливая Гарсию у АЕКа за 18,7 миллиона евро.