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Карпин рассказал, каким расстройством страдал в «Ростове»

Вчера, 14:30
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что у него было расстройство сна во время работы в «Ростове».

– Валерий Георгиевич, для вас этот сбор в сборной – первый после ухода из «Ростова». Ушла ли за прошедшее время та усталость, о которой вы много раз говорили?

– Физическая усталость, понятно, ушла, а с психологической точки зрения пока еще сложно сказать, нужно еще какое‑то время, чтобы отойти. Но жизнь, скажем так, уже абсолютно другая, более размеренная. Точно стало легче.

– Работы теперь меньше?

– Работа абсолютно другая: не надо на каждый день готовить тренировку и потом ее разбирать, не надо каждый день выходить на поле. Сейчас больше приходится анализировать, чем работать на поле.

– Какой график был у вас в «Ростове» еще в 2024 году?

– Смотря сколько игр в неделю. Если один матч, то ложился спать в районе полуночи, в час ночи. В этом плане все осталось без изменений. Но проблема‑то была не в этом, сложнее всего было, когда мы играли, например, два матча на выезде в неделю, и вклинивался еще домашний.

– Удовлетворены, что теперь нет такого убойного для здоровья графика?

– Не могу сказать, удовлетворен или нет, но мне было нужно поменять график. Вот и все.

– Почему журналисты не верят вам?

– Не знаю. Это, наверное, к вам вопрос, почему мне не верите, что не дает доверять моим словам.

– Нет ответа на вопрос.

– Вот именно. Тогда как я могу на него ответить? [Улыбается].

– Как семья восприняла ваше решение уйти из «Ростова»?

– Скажем так, это было общее решение. Они довольны, потому что знали о моем желании.

– Детям стали уделять больше времени?

– Да, и на здоровье не так влияют уже все эти разъезды‑переезды, бессонные ночи.

– Страдали от бессонницы?

– Бывало. Допустим, едешь на игру в Москву. Тратишь на дорогу полдня, приезжаешь в 12 часов ночи, в 2–3 часа ложишься, а рано утром надо вставать. И обратно: ночью едешь, спишь в автобусе или в самолете, потом опять автобус – приезжаешь в 6–7 утра и не понимаешь, ложиться спать или не ложиться.

Решаешь поспать, но утром встаешь весь разбитый и два дня от этого отходишь. Понятно, теперь я доволен, что такого нет.

– Сон теперь крепкий, наверное?

– Выравнивается, да. Таких разъездов‑переездов, как были с «Ростовом», практически не стало. Пока.

– Все же не 20 лет, чтобы подобное проходило бесследно.

– Вот именно.

  • 56-летний Карпин покинул пост главного тренера «Ростова» 25 февраля. Он работал с клубом в 2017–2021 и в 2022–2025 годах.
  • С весны 2022 года аэропорт Ростова‑на‑Дону закрыт, что усложнило логистику команды.
  • Карпин возглавляет сборную России с лета 2021 года.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия Ростов Карпин Валерий
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Комментарии (4)
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NewLife
1743508972
Да,да. Страдал от бессонницы, пока не помирился с зюбой и не получил его согласия всегда играть в сборной. Теперь жизнь удалась.
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"НЕ" АДЕКВАТ
1743510970
Аутизмом страдает и шизофренией неизлечимые болезни...только поцелуй рукоблуда превратит карпушку в полу-человека
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алдан2014
1743511057
Докопались до Карпа. Можно подумать журналистам есть дело до того, насколько устал Валера.
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АЛЕКС 58
1743511237
Плакса
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